Тела двоих мужчин нашли в колодце в Подмосковье

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тела двоих мужчин обнаружили в колодце возле поселка в подмосковном Подольске, организована проверка, сообщила РИА Новости представитель областного главка СК России Ольга Врадий.
"Второго июня 2020 года на дне сливного колодца вблизи одного из СНТ в г.о. Подольске обнаружены тела двух неустановленных людей с сильными гнилостными изменениями", - сказала она.
По данному факту следователи начали проверку. Сейчас они устанавливают личности погибших и выясняют обстоятельства произошедшего. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.
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