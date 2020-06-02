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2020-06-02T16:29
https://ria.ru/20200602/1572357978.html
Тела двоих мужчин нашли в колодце в Подмосковье
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РИА Новости

Тела двоих мужчин нашли в колодце в Подмосковье

16:29 02.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тела двоих мужчин обнаружили в колодце возле поселка в подмосковном Подольске, организована проверка, сообщила РИА Новости представитель областного главка СК России Ольга Врадий.
"Второго июня 2020 года на дне сливного колодца вблизи одного из СНТ в г.о. Подольске обнаружены тела двух неустановленных людей с сильными гнилостными изменениями", - сказала она.
По данному факту следователи начали проверку. Сейчас они устанавливают личности погибших и выясняют обстоятельства произошедшего. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)ПодольскПроисшествия
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