Минобороны создало условия для безопасного проведения парада Победы

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минобороны создало запас медикаментов, а также средств индивидуальной защиты для участников парада Победы в Москве, сообщил на селекторном совещании во вторник начальник Главного военно-медицинского управления военного ведомства Дмитрий Тришкин.
"Создан запас лекарственных средств, термометров, средств индивидуальной защиты: масок медицинских – более 1,5 миллионов, свыше 700 тысяч пар перчаток, 30 тысяч флаконов средств для дезинфекции рук, 560 тысяч экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал он.
По словам Тришкина, все участники парада будут обеспечены средствами защиты. Каждый участник будет ежедневно проходить медосмотр.
"Три раза в неделю организовано экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию всего личного состава участников парада. Личному составу парадных расчетов спланирована выдача лекарственных средств неспецифической профилактики острых респираторных заболеваний", - сказал он.
Тренировки к параду, добавил Тришкин, будут проводиться с соблюдением "максимально возможной дистанции" между подразделениями.
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