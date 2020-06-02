Минобороны создало условия для безопасного проведения парада Победы

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минобороны создало запас медикаментов, а также средств индивидуальной защиты для участников парада Победы в Минобороны создало запас медикаментов, а также средств индивидуальной защиты для участников парада Победы в Москве , сообщил на селекторном совещании во вторник начальник Главного военно-медицинского управления военного ведомства Дмитрий Тришкин.

"Создан запас лекарственных средств, термометров, средств индивидуальной защиты: масок медицинских – более 1,5 миллионов, свыше 700 тысяч пар перчаток, 30 тысяч флаконов средств для дезинфекции рук, 560 тысяч экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал он.

По словам Тришкина, все участники парада будут обеспечены средствами защиты. Каждый участник будет ежедневно проходить медосмотр.

"Три раза в неделю организовано экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию всего личного состава участников парада. Личному составу парадных расчетов спланирована выдача лекарственных средств неспецифической профилактики острых респираторных заболеваний", - сказал он.

Тренировки к параду, добавил Тришкин, будут проводиться с соблюдением "максимально возможной дистанции" между подразделениями.