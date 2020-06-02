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2020-06-02T16:29
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Минобороны создало условия для безопасного проведения парада Победы
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РИА Новости

Минобороны создало условия для безопасного проведения парада Победы

16:29 02.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВоздушный парад Победы в Москве
Воздушный парад Победы в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Воздушный парад Победы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минобороны создало запас медикаментов, а также средств индивидуальной защиты для участников парада Победы в Москве, сообщил на селекторном совещании во вторник начальник Главного военно-медицинского управления военного ведомства Дмитрий Тришкин.
"Создан запас лекарственных средств, термометров, средств индивидуальной защиты: масок медицинских – более 1,5 миллионов, свыше 700 тысяч пар перчаток, 30 тысяч флаконов средств для дезинфекции рук, 560 тысяч экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал он.
Воздушный парад Победы в Москве
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По словам Тришкина, все участники парада будут обеспечены средствами защиты. Каждый участник будет ежедневно проходить медосмотр.
"Три раза в неделю организовано экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию всего личного состава участников парада. Личному составу парадных расчетов спланирована выдача лекарственных средств неспецифической профилактики острых респираторных заболеваний", - сказал он.
Тренировки к параду, добавил Тришкин, будут проводиться с соблюдением "максимально возможной дистанции" между подразделениями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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