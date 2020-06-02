В Сальвадоре число погибших в результате шторма возросло до 16

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Количество погибших из-за ливней, вызванных тропическим штормом Аманда в Сальвадоре, возросло до 16, еще семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщает Количество погибших из-за ливней, вызванных тропическим штормом Аманда в Сальвадоре, возросло до 16, еще семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщает местное издание Mundo

Как сообщается, 7 225 человек нашли укрытие в 154 центрах временного размещения. Из них 4 803 были размещены в 80 центрах в департаменте Сан-Сальвадор и 1 905 в 51 центре в департаменте Ла-Либертад.

Hola, quería nada más contarles y ver si podían ayudar a difundir un poco, pero esto está pasando en El Salvador, la tormenta Amanda está causando estragos en la parte más rural del país, llevamos 2 meses de cuarentena y se han perdido muchos empleos, se cuentan ya 11 muertos y pic.twitter.com/QIVGsaP5QM — ִֶָ (@sweetienamu) June 1, 2020

Кроме того, в 10 из 14 департаментов страны вчера было зафиксировано не менее 154 оползней.

Как добавляет другое местное издание Salvador, к 7 вечера понедельника по местному времени (04.00 во вторник, мск) всего около 24 тысяч семей пострадали от наводнений, оползней и затопления местности. Кроме того, из-за ливней были повреждены 154 улицы, 83 из них полностью перекрыты.