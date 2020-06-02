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2020-06-02T16:35
https://ria.ru/20200602/1572357898.html
В Сальвадоре число погибших в результате шторма возросло до 16
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РИА Новости

В Сальвадоре число погибших в результате шторма возросло до 16

16:29 02.06.2020 (обновлено: 16:35 02.06.2020)
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© Flickr / Yiftah LiebermanВид на Сан-Сальвадор
Вид на Сан-Сальвадор
© Flickr / Yiftah Lieberman
Вид на Сан-Сальвадор. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Количество погибших из-за ливней, вызванных тропическим штормом Аманда в Сальвадоре, возросло до 16, еще семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщает местное издание Mundo.
Как сообщается, 7 225 человек нашли укрытие в 154 центрах временного размещения. Из них 4 803 были размещены в 80 центрах в департаменте Сан-Сальвадор и 1 905 в 51 центре в департаменте Ла-Либертад.
Кроме того, в 10 из 14 департаментов страны вчера было зафиксировано не менее 154 оползней.
Как добавляет другое местное издание Salvador, к 7 вечера понедельника по местному времени (04.00 во вторник, мск) всего около 24 тысяч семей пострадали от наводнений, оползней и затопления местности. Кроме того, из-за ливней были повреждены 154 улицы, 83 из них полностью перекрыты.
Кроме того, министерство окружающей среды предупреждает мэрии западной и восточной части страны о необходимости уделять особое внимание прибрежной зоне из-за высокого риска разлива рек.
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Ла-ЛибертадСан-Сальвадор (город)СальвадорВ мире
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