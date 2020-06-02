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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T16:27
https://ria.ru/20200602/1572357790.html
В Пермском крае в больнице у медика выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Пермском крае в больнице у медика выявили коронавирус

16:27 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 2 июн - РИА Новости. Коронавирусной инфекцией заразилась медик кардиологии Березниковской больницы Пермского края, после этого отделение приостановило выписку пациентов, сообщается на сайте медучреждения.
"Накануне у сотрудников кардиоотделения в плановом порядке были взяты мазки на COVID-19. Второго июня пришли результаты анализов, один из них положительный. Сегодня отделение кардиологии не производит выписку пациентов. У пациентов и сотрудников взяты анализы на коронавирус", — цитирует пресс-служба краевой больницы имени Вагнера в Березниках главврача Романа Конева.
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Представитель больницы пояснил, что определены все люди, общавшиеся с заболевшим медиком. Они отправлены на карантин. Кардиоотделение продолжает оказывать помощь поступающим пациентам.
Сотрудники Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, они устанавливают обстоятельства, при которых медработник могла заразиться коронавирусом. Специалисты выяснили, что она соблюдала все меры безопасности.
На сайте березниковской больницы указано, что в инфекционном отделении медучреждения лечится 18 взрослых пациентов и трое детей с подтвержденным диагнозом COVID-19. Трое из больных нуждаются в кислородной поддержке.
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По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 1839 человек, в том числе у 248 медиков, выздоровели 1012 пациентов, 60 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,5 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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