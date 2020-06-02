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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T16:23
https://ria.ru/20200602/1572357480.html
В Швейцарии за сутки выявили три новых случая COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572286371_0:253:3191:2048_1036x0_80_0_0_835b1482379f4a4de8a4728e0c2f2d71.jpg
РИА Новости

В Швейцарии за сутки выявили три новых случая COVID-19

16:23 02.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПокупатели заходят в ЦУМ, открывшийся для посетителей после карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции covid-19
Покупатели заходят в ЦУМ, открывшийся для посетителей после карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции covid-19
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЖЕНЕВА, 2 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всего трое новых заразившихся COVID-19 выявлены за сутки в Швейцарии, с начала эпидемии в стране заразились 30 874 человека, заявили во вторник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 2 июня, за сутки в стране было зарегистрировано три новых заражения, скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 30 874 человека, скончались 1657 человек.
Как отмечается, с начала эпидемии в стране было проведено 400 793 теста (1578 за сутки) на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 9%.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза начнется 6 июня, разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открываются бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открывает границы с Австрией, Германией и Францией.
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
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