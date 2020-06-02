В Швейцарии за сутки выявили три новых случая COVID-19

По данным на 2 июня, за сутки в стране было зарегистрировано три новых заражения, скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 30 874 человека, скончались 1657 человек.

Как отмечается, с начала эпидемии в стране было проведено 400 793 теста (1578 за сутки) на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 9%.