Россия определила основные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия может пойти на ядерный удар в случае "воздействия", способного вывести из строя критически важные государственные или военные объекты, говорится в Основах госполитики страны, утвержденных президентом Россия может пойти на ядерный удар в случае "воздействия", способного вывести из строя критически важные государственные или военные объекты, говорится в Основах госполитики страны, утвержденных президентом Владимиром Путиным

В указе говорится, что Россия оставляет за собой право на ядерный удар, в том числе, при поступлении информации о старте баллистических ракет по территории страны и ее союзников.

Отмечается, что ядерное сдерживание направлено на страны, а также военные блоки и коалиции, считающие Россию противником. При этом в Кремле учитывают размещение вероятным противником в других странах наступательных вооружений.

Наращивание потенциальными противниками сил общего назначения на границах России и ее союзников, а также размещение ПРО в космосе считается основной опасностью для государства.