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2020-06-03T02:51
https://ria.ru/20200602/1572357455.html
Россия определила основные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
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РИА Новости

Россия определила основные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

16:23 02.06.2020 (обновлено: 02:51 03.06.2020)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома "Плесецк"
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома "Плесецк". Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия может пойти на ядерный удар в случае "воздействия", способного вывести из строя критически важные государственные или военные объекты, говорится в Основах госполитики страны, утвержденных президентом Владимиром Путиным.
В указе говорится, что Россия оставляет за собой право на ядерный удар, в том числе, при поступлении информации о старте баллистических ракет по территории страны и ее союзников.
Москва
Вчера, 15:50
Госполитика России по ядерному сдерживанию носит оборонительный характер
Отмечается, что ядерное сдерживание направлено на страны, а также военные блоки и коалиции, считающие Россию противником. При этом в Кремле учитывают размещение вероятным противником в других странах наступательных вооружений.
Наращивание потенциальными противниками сил общего назначения на границах России и ее союзников, а также размещение ПРО в космосе считается основной опасностью для государства.
В документе подчеркивается, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, его применение признается крайней мерой.
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Владимир ПутинБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
ЯО - гарант нашей безопасности.
2 июня, 16:28
SWR
90602016
...по территории страны и ее союзников... А можно поподробнее о союзниках, что конкретно имеется в виду, хотелось бы узнать изза какой страны нас могут втянуть в ядерную войну.
2 июня, 18:04
aalexandr2403
631320432
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