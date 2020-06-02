В Одессе задержали 10 человек после конфликта со стрельбой на рынке

КИЕВ, 2 июн – РИА Новости. Полицейские задержали 10 человек после конфликта со стрельбой на рынке в Одессе, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным правоохранителей, утром во вторник на рынке неизвестные зашли в магазин тканей, устроили погром со стрельбой, избили работников и скрылись с места происшествия на двух микроавтобусах.
"Работники торгового заведения, понимая, что до этого у них был конфликт из-за мест парковки автомобилей с соотечественниками, которые также торгуют тканями на рынке, вооружились пистолетом для отстрела резиновых пуль и битами и пошли к их магазину, где разбили окна. Полицейские, прибывшие на место происшествия, прекратили противоправные действия и доставили в отделение полиции 10 человек", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
Полиция квалифицировала событие по статье "хулиганство", санкция которой предусмотрите до семи лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают всех участников конфликта.
Ранее во вторник пресс-служба областной полиции сообщила, что неизвестные устроили стрельбу на рынке в Одессе, в результате пострадали двое мужчин.
22 мая, 08:31В Одессе произошло частичное обрушение жилого дома