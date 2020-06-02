В Одессе задержали 10 человек после конфликта со стрельбой на рынке

"Работники торгового заведения, понимая, что до этого у них был конфликт из-за мест парковки автомобилей с соотечественниками, которые также торгуют тканями на рынке, вооружились пистолетом для отстрела резиновых пуль и битами и пошли к их магазину, где разбили окна. Полицейские, прибывшие на место происшествия, прекратили противоправные действия и доставили в отделение полиции 10 человек", - говорится в сообщении полиции в Facebook.