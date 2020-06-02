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2020-06-02T16:22
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В Одессе задержали 10 человек после конфликта со стрельбой на рынке
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РИА Новости

В Одессе задержали 10 человек после конфликта со стрельбой на рынке

16:22 02.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
КИЕВ, 2 июн – РИА Новости. Полицейские задержали 10 человек после конфликта со стрельбой на рынке в Одессе, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным правоохранителей, утром во вторник на рынке неизвестные зашли в магазин тканей, устроили погром со стрельбой, избили работников и скрылись с места происшествия на двух микроавтобусах.

"Работники торгового заведения, понимая, что до этого у них был конфликт из-за мест парковки автомобилей с соотечественниками, которые также торгуют тканями на рынке, вооружились пистолетом для отстрела резиновых пуль и битами и пошли к их магазину, где разбили окна. Полицейские, прибывшие на место происшествия, прекратили противоправные действия и доставили в отделение полиции 10 человек", - говорится в сообщении полиции в Facebook.

Полиция квалифицировала событие по статье "хулиганство", санкция которой предусмотрите до семи лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают всех участников конфликта.
Ранее во вторник пресс-служба областной полиции сообщила, что неизвестные устроили стрельбу на рынке в Одессе, в результате пострадали двое мужчин.
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