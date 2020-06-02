Ядерное сдерживание направлено на страны, считающие Россию противником

"РФ осуществляет ядерное сдерживание в отношении отдельных государств и военных коалиций (блоков, союзов), которые рассматривают РФ в качестве потенциального противника и обладают ядерным оружием и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения", - говорится в документе.