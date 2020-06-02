Ядерное сдерживание направлено на страны, считающие Россию противником

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении стран и коалиций, которые считают ее потенциальным противником и обладают ядерным оружием, говорится в Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.
Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"РФ осуществляет ядерное сдерживание в отношении отдельных государств и военных коалиций (блоков, союзов), которые рассматривают РФ в качестве потенциального противника и обладают ядерным оружием и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения", - говорится в документе.