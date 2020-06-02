Врач рассказал, как восстановить обоняние после COVID-19

Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Врач высшей категории, отоларинголог Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как восстановить обоняние после COVID-19

По его словам, этот симптом может навсегда остаться у пациента, перенесшего коронавирусную инфекцию.

"Когда человек выздоравливает, он чувствует себя хорошо, у него пропадает высокая температура, слабость, а сниженное обоняние может остаться навсегда", - сказал врач в комментарии Ura.ru

Для того, чтобы предотвратить потерю обоняния, Зайцев порекомендовал снимать воспаление и отек слизистой носа с помощью противовоспалительных, антисептических и гормональных спреев. Кроме того, эффективен будет и обычный раствор на основе морской соли.

В России за весь период эпидемии выявлен 423741 случай заражения коронавирусом, более пяти тысяч человек скончались, 186985 выздоровели.