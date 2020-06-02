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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T16:20
https://ria.ru/20200602/1572357128.html
Врач рассказал, как восстановить обоняние после COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383916_0:73:2048:1225_1036x0_80_0_0_c90addfbc8bdab6c71bea59859bbd99c.jpg
РИА Новости

Врач рассказал, как восстановить обоняние после COVID-19

16:20 02.06.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как восстановить обоняние после COVID-19.
По его словам, этот симптом может навсегда остаться у пациента, перенесшего коронавирусную инфекцию.
"Когда человек выздоравливает, он чувствует себя хорошо, у него пропадает высокая температура, слабость, а сниженное обоняние может остаться навсегда", - сказал врач в комментарии Ura.ru.
Для того, чтобы предотвратить потерю обоняния, Зайцев порекомендовал снимать воспаление и отек слизистой носа с помощью противовоспалительных, антисептических и гормональных спреев. Кроме того, эффективен будет и обычный раствор на основе морской соли.
В России за весь период эпидемии выявлен 423741 случай заражения коронавирусом, более пяти тысяч человек скончались, 186985 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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