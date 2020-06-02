Ученые выявили биомаркеры, которые могут предсказать тяжесть COVID-19

"Мы использовали нашу платформу на образцах, собранных у группы госпитализированных с SARS-CoV-2 случаев и обнаружили 27 потенциальных биомаркеров, которые выражены дифференциально шкале ВОЗ тяжести течения COVID-19", - говорится в исследовании.

Ученые надеются, что их работа внесет вклад в разработку простых тестов, которые можно будет использовать для обнаружения одного или нескольких биомаркеров у пациентов с коронавирусом, чтобы предсказать течение болезни. "Тест, который поможет врачам предсказать, насколько велика вероятность, что состояние пациента с COVID-19 станет критическим, был бы бесценен", - цитирует агентство Рейтер одного из авторов исследования, эксперта в области молекулярной биологии Кристофа Месснера.