Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T16:20
https://ria.ru/20200602/1572357050.html
Ученые выявили биомаркеры, которые могут предсказать тяжесть COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572169340_0:181:2951:1841_1036x0_80_0_0_6c189d00eaad7984ce7f5c3b61088dcb.jpg
РИА Новости

Ученые выявили биомаркеры, которые могут предсказать тяжесть COVID-19

16:20 02.06.2020
2138
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ученые обнаружили 27 потенциальных биомаркеров, которые могут быть использованы для предсказания тяжести течения коронавирусной инфекции, свидетельствует исследование британских и немецких ученых, опубликованное журналом Cell Systems.
Группа ученых из Института Фрэнсиса Крика и университетского медицинского комплекса Charite в Берлине улучшили масс-спектрометр, чтобы он мог быстро определять наличие и количество различных белков в плазме крови. Разработанная в Британии платформа использовалась для анализа сыворотки крови 31 пациента в Берлине. Потом результаты проверили на 17 пациентах клиники с COVID-19 и 15 здоровых людях. Так, три из ключевых обнаруженных белков связаны с интерлейкином 6 - провоспалительным цитокином, который является маркером тяжелого течения COVID-19. Кроме того, биомаркеры включают белки, ранее не соотносимые с коронавирусом.
"Мы использовали нашу платформу на образцах, собранных у группы госпитализированных с SARS-CoV-2 случаев и обнаружили 27 потенциальных биомаркеров, которые выражены дифференциально шкале ВОЗ тяжести течения COVID-19", - говорится в исследовании.
Ученые надеются, что их работа внесет вклад в разработку простых тестов, которые можно будет использовать для обнаружения одного или нескольких биомаркеров у пациентов с коронавирусом, чтобы предсказать течение болезни. "Тест, который поможет врачам предсказать, насколько велика вероятность, что состояние пациента с COVID-19 станет критическим, был бы бесценен", - цитирует агентство Рейтер одного из авторов исследования, эксперта в области молекулярной биологии Кристофа Месснера.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Специалисты Министерства обороны РФ в полевой биолаборатории
Вчера, 08:04Распространение нового коронавируса
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
1111111
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Открытия - РИА НаукаВеликобританияБерлин (город)
Рекомендуем
Сотрудник НИИ в лаборатории
В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Эпидемиолог рассказал, у кого лучше вырабатываются антитела к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект
Киноцентр Октябрь приостановил работу в связи с пандемией коронавируса
В правительстве назвали дату открытия кинотеатров
Коронавирус COVID-19
Ученые нашли COVID-19 в сточных водах Хельсинки и Турку
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Верховный суд Индии перенес слушания дела о переименовании страны
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк
Россия определила основные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
Лаборатория
В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
Врач рассказал, как восстановить обоняние после COVID-19
Овсяная каша с фруктами
Назван способ снизить риск диабета
Варвара Караулова во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Военные прибывают на заключительное заседание Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Пекине. 28 мая 2020 года
Российский политик поддержал закон о госбезопасности Гонконга
Медик на входе в красную зону больницы имени З. А. Башляевой
Минздрав назвал способ распознать коронавирус у детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15СМИ: у ВОЗ в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от Китая
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
Лента новостейМолния