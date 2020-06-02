Россия считает пребывание в тюрьме США Ярошенко неприемлемым

"На протяжении 10 лет россиянин сталкивается с недопустимо безответственным отношением к состоянию его здоровья со стороны американских властей. У него целый набор серьезных заболеваний, к которым добавились последствия пыток в ходе допросов "с пристрастием" в Либерии. Тогда ему выбили практически все зубы, серьезно повредили внутренние органы. Добиться помощи врачей сейчас если и удается, то только после многократных обращений посольства России в США. Причем большинство просьб о проведении полноценных обследований или сложных медицинских процедур попросту остаются без ответа", - сообщается в комментарии.