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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T16:18
https://ria.ru/20200602/1572356956.html
Россия считает пребывание в тюрьме США Ярошенко неприемлемым
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_80:0:2841:1553_1036x0_80_0_0_62a08927ca5b1b701bba1a29426eebb9.jpg
РИА Новости

Россия считает пребывание в тюрьме США Ярошенко неприемлемым

16:18 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва считает неприемлемым пребывание в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко, а также других российских граждан на фоне ситуации с коронавирусом, надеется на проявление гуманизма со стороны Вашингтона, сообщает МИД РФ.
Как отмечается в комментарии на сайте министерства, Москва продолжает внимательно следить за ситуацией с находящимися в США в тюрьмах или под следствием гражданами России.
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"В условиях неутихающей пандемии коронавирусной инфекции они подвергаются значительному риску оказаться в числе зараженных. Еще 24 марта в адрес госсекретаря США Майка Помпео по этому поводу было направлено послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова с призывом освободить из заключения по гуманитарным соображениям всех граждан нашей страны. Реакции до сих пор не последовало", - отметили в МИД РФ.
Особое беспокойство вызывает судьба летчика Константина Ярошенко, который "был схвачен в мае 2010 года в Либерии сотрудниками американского Агентства по борьбе с наркотиками, подвергнут пыткам". "После этого незаконно перевезен на территорию США и осужден на 20 лет лишения свободы по обвинению, полностью построенному на показаниях подставных агентов спецслужб", - подчеркнули в ведомстве. Вопрос о его скорейшем освобождении с момента ареста постоянно ставился перед официальным Вашингтоном на всех возможных уровнях, отметили в министерстве.
"Для этого в том числе предлагалось задействовать механизмы, предусмотренные Конвенцией Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц. Однако всякий раз рассмотрение наших запросов затягивалось, после чего следовал ничем не мотивированный отказ", - указали в МИД РФ.
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"На протяжении 10 лет россиянин сталкивается с недопустимо безответственным отношением к состоянию его здоровья со стороны американских властей. У него целый набор серьезных заболеваний, к которым добавились последствия пыток в ходе допросов "с пристрастием" в Либерии. Тогда ему выбили практически все зубы, серьезно повредили внутренние органы. Добиться помощи врачей сейчас если и удается, то только после многократных обращений посольства России в США. Причем большинство просьб о проведении полноценных обследований или сложных медицинских процедур попросту остаются без ответа", - сообщается в комментарии.
Подобный подход сильно отличается от российского, отметили в ведомстве.
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"Такой подход кардинально разнится с тем, как российская сторона относится к официальным обращениям по оказанию помощи, в том числе медицинской, задержанным или отбывающим у нас наказание иностранным гражданам. Один из последних примеров – ситуация с проведением срочной операции Полу Уилану, дело которого разбирается в суде. Ранее ему неоднократно предлагалось хирургическое вмешательство в плановом порядке, чтобы не доводить до экстренной ситуации", - заявили в российском МИД.
"Считаем, что на фоне эпидемии COVID-19 пребывание в американских тюрьмах как Константина Ярошенко, так и других несправедливо осужденных и задержанных соотечественников совершенно неприемлемо. Надеемся, что власти США в самое ближайшее время проявят гуманизм и позволят нашим гражданам вернуться домой", - резюмировали в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Пол УиланМайк ПомпеоКонстантин ЯрошенкоМоскваСШАВ мире
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