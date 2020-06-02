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Культура
2020-06-02T16:10
https://ria.ru/20200602/1572356491.html
Объявлен шорт-лист премии "Большая книга"
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РИА Новости

Объявлен шорт-лист премии "Большая книга"

16:10 02.06.2020
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© предоставлено издательством "Эксмо"Трилогия Дины Рубиной "Наполеонов обоз"
Трилогия Дины Рубиной Наполеонов обоз
© предоставлено издательством "Эксмо"
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тринадцать произведений, в том числе трилогия Дины Рубиной "Наполеонов обоз", книги Михаила Елизарова "Земля" и Евгения Чижова "Собиратель рая", вошли в шорт-лист национальной литературной премии "Большая книга", полный список объявил во вторник председатель экспертного совета премии Михаил Бутов.
"Список финалистов образовался у нас, вроде бы, сам, как лист на дереве или цветок. В какой-то момент по совокупности мнений экспертов стало понятно, что он будет таким. Кажется, изначально каждый ожидал другого результата, но оказался доволен тем, что получилось… Список демонстрирует тенденцию к языковой брутальности, которая при этом совершенно не отменяет серьезности и глубины текста", - рассказал Бутов.
В список вошли: Тимур Кабиров ("Генерал и его семья"), Шамиль Идиатуллин ("Бывшая Ленина"), Евгений Чижов ("Собиратель рая"), Александр Иличевский ("Чертеж Ньютона"), Павел Селуков ("Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы"), Григорий Аросев и Евгений Кремчуков ("Деление на ночь"), Василий Авченко и Алексей Коровашко ("Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке"), София Синицкая ("Сияние "жеможаха"), Дина Рубина ("Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин. Книга 2. Белые лошади. Книга 3. Ангельский рожок"), Наталия Громова ("Насквозь"), Михаил Елизаров ("Земля"), Алексей Макушинский ("Предместья мысли. Философская прогулка"), Ксения Букша ("Чуров и Чурбанов").
В состав совета экспертов этого года вошли заместитель главного редактора журнала "Октябрь" Алексей Андреев, ответственный секретарь журнала "Знамя" Елена Холмогорова, член редколлегии журнала "Новый мир" Ольга Новикова и другие.
Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Автор, занявший первое место, получает 3 миллиона рублей, второе - 1,5 миллиона рублей, третье - 1 миллион рублей. В 2019 году победителями стали коллектив авторов в лице Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского за книгу "Венедикт Ерофеев: посторонний", Григорий Служитель за дебютную книгу "Дни Савелия" и Гузель Яхина за роман "Дети мои".
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