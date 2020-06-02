В России назвали угрозой развертывание баллистических ракет в ряде стран

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Среди главных угроз РФ - развертывание странами, которые считают ее возможным противником, ПРО, баллистических ракет, гиперзвукового оружия, говорится в Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания.
Соответствующий указ президента РФ Владимира Путин опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Основными военными опасностями, которые, в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки, могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... развертывание государствами, которые рассматривают РФ в качестве потенциального противника, систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии", - говорится в документе.