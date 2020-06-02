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2020-06-02T16:09
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В России назвали угрозой развертывание баллистических ракет в ряде стран
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РИА Новости

В России назвали угрозой развертывание баллистических ракет в ряде стран

16:09 02.06.2020
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© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
© AP Photo / Charlie Riedel
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Среди главных угроз РФ - развертывание странами, которые считают ее возможным противником, ПРО, баллистических ракет, гиперзвукового оружия, говорится в Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания.
Соответствующий указ президента РФ Владимира Путин опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Основными военными опасностями, которые, в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки, могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... развертывание государствами, которые рассматривают РФ в качестве потенциального противника, систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии", - говорится в документе.
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