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2020-06-02T16:08
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Россия оставила за собой право на ядерный удар в ответ на атаку
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РИА Новости

Россия оставила за собой право на ядерный удар в ответ на атаку

16:08 02.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкКомандный пункт управления войск ПВО
Командный пункт управления войск ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Командный пункт управления войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. РФ по-прежнему оставляет за собой право на ядерный удар либо в ответ на аналогичную атаку, либо в случае угрозы существования государства, говорится в Основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания.
Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Вчера, 15:46
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"РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применения против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", - говорится в документе.
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РоссияВладимир ПутинБезопасность
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Ждём визг западных СМИ.
2 июня, 16:12
Арсений Новиков
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