Россия оставила за собой право на ядерный удар в ответ на атаку

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. РФ по-прежнему оставляет за собой право на ядерный удар либо в ответ на аналогичную атаку, либо в случае угрозы существования государства, говорится в Основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания.

"РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применения против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", - говорится в документе.