Медведев поддержал идею широкого обсуждения изменений в Трудовой кодекс

"Я поддерживаю идею обсудить максимально широко эту тему. Она касается сегодня миллионов людей. Трудовой кодекс — важнейший документ, поэтому надо начать это широкое обсуждение, я это поддерживаю", - сказал Медведев на онлайн-совещании, посвященном совершенствованию трудового законодательства.