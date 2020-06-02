Медведев поддержал идею широкого обсуждения изменений в Трудовой кодекс

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава "Единой России" Дмитрий Медведев поддерживает идею широкого обсуждения изменений в Трудовой кодекс и считает, что законопроект необходимо принимать быстрее, так как дистанционные формы занятости будут существовать и после окончании пандемии коронавируса.
Фракция ЕР в Госдуме подготовила законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ". Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.
В ходе онлайн-совещания, посвященного совершенствованию трудового законодательства секретарь генсовета партии Андрей Турчак предложил поручить региональным отделениям через фракции региональных парламентов и их контакты с территориальными объединениями профсоюзов и работодателей провести широкое обсуждение законопроекта, чтобы не сдерживать его внесение и принятие в первом чтении.
"Я поддерживаю идею обсудить максимально широко эту тему. Она касается сегодня миллионов людей. Трудовой кодекс — важнейший документ, поэтому надо начать это широкое обсуждение, я это поддерживаю", - сказал Медведев на онлайн-совещании, посвященном совершенствованию трудового законодательства.
По его словам, для того чтобы не останавливать процесс, результаты этого обсуждения "могут быть вписаны уже ко второму чтению".
"Самое главное, чтобы мы все-таки действовали достаточно быстро, поскольку, я абсолютно согласен с коллегами: удаленная занятость сохранится вне контекста любой пандемии", - отметил председатель партии.
Медведев также поддержал идею использования термина "комбинированная занятость", и призвал не размывать границы между трудовым законодательством и гражданско-правовым регулированием.