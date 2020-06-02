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2020-06-02T16:08
https://ria.ru/20200602/1572356347.html
Медведев поддержал идею широкого обсуждения изменений в Трудовой кодекс
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РИА Новости

Медведев поддержал идею широкого обсуждения изменений в Трудовой кодекс

16:07 02.06.2020 (обновлено: 16:08 02.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава "Единой России" Дмитрий Медведев поддерживает идею широкого обсуждения изменений в Трудовой кодекс и считает, что законопроект необходимо принимать быстрее, так как дистанционные формы занятости будут существовать и после окончании пандемии коронавируса.
Фракция ЕР в Госдуме подготовила законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ". Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.
В ходе онлайн-совещания, посвященного совершенствованию трудового законодательства секретарь генсовета партии Андрей Турчак предложил поручить региональным отделениям через фракции региональных парламентов и их контакты с территориальными объединениями профсоюзов и работодателей провести широкое обсуждение законопроекта, чтобы не сдерживать его внесение и принятие в первом чтении.
"Я поддерживаю идею обсудить максимально широко эту тему. Она касается сегодня миллионов людей. Трудовой кодекс — важнейший документ, поэтому надо начать это широкое обсуждение, я это поддерживаю", - сказал Медведев на онлайн-совещании, посвященном совершенствованию трудового законодательства.
По его словам, для того чтобы не останавливать процесс, результаты этого обсуждения "могут быть вписаны уже ко второму чтению".
"Самое главное, чтобы мы все-таки действовали достаточно быстро, поскольку, я абсолютно согласен с коллегами: удаленная занятость сохранится вне контекста любой пандемии", - отметил председатель партии.
Медведев также поддержал идею использования термина "комбинированная занятость", и призвал не размывать границы между трудовым законодательством и гражданско-правовым регулированием.
Удаленный режим работы
Вчера, 15:38
В Трудовом кодексе появится положение о комбинированной занятости
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Здоровье - ОбществоДмитрий МедведевГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакОбщество
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