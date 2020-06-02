В Сенегале комендантский час продлили до 28 июня

В конце марта президент Сенегала Маки Салл заявил, что вводит режим чрезвычайного положения и комендантского часа.

"Власти Сенегала продлили режим чрезвычайного положения и действия комендантского часа до 28 июня. Длительность комендантского часа – с 21.00 до 6.00", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства в Twitter.