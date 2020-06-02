В Сенегале комендантский час продлили до 28 июня

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Власти Сенегала продлили режим чрезвычайного положения и действия комендантского часа до 28 июня, сообщает посольство РФ в Сенегале.
В конце марта президент Сенегала Маки Салл заявил, что вводит режим чрезвычайного положения и комендантского часа.
"Власти Сенегала продлили режим чрезвычайного положения и действия комендантского часа до 28 июня. Длительность комендантского часа – с 21.00 до 6.00", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства в Twitter.
В стране, по последним данным, зафиксированы 3836 случаев заражения COVID-19 и 43 летальных случая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.