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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T16:09
https://ria.ru/20200602/1572356322.html
В Сенегале комендантский час продлили до 28 июня
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Сенегале комендантский час продлили до 28 июня

16:09 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Власти Сенегала продлили режим чрезвычайного положения и действия комендантского часа до 28 июня, сообщает посольство РФ в Сенегале.
В конце марта президент Сенегала Маки Салл заявил, что вводит режим чрезвычайного положения и комендантского часа.
"Власти Сенегала продлили режим чрезвычайного положения и действия комендантского часа до 28 июня. Длительность комендантского часа – с 21.00 до 6.00", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства в Twitter.
В стране, по последним данным, зафиксированы 3836 случаев заражения COVID-19 и 43 летальных случая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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