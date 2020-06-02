Россия считает распространение ядерного оружия одной из военных угроз

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования - одна из основных военных угроз РФ, говорится в Основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания.

"Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы РФ (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются ... неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования для их изготовления", - говорится в документе.