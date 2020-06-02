Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T16:04
https://ria.ru/20200602/1572356124.html
Пандемия выявила растущее неравенство, заявили в ООН
https://cdn24.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:235:3067:1960_1036x0_80_0_0_6208e6daaa3183d23389de3704e613aa.jpg
РИА Новости

Пандемия выявила растущее неравенство, заявили в ООН

16:04 02.06.2020
405
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пандемия COVID-19 выявила растущее неравенство по расовому и этническому признаку, с которым необходимо бороться, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, опубликованном во вторник.
"Данные говорят нам о разрушительном воздействии COVID-19 на лиц африканского происхождения, а также на этнические меньшинства в некоторых странах, включая Бразилию, Францию, Великобританию и США. Мы полагаем, что аналогичные тенденции имеют место в других странах, но мы не можем сказать наверняка, учитывая, что данные по расовому и этническому происхождению просто не собираются и не сообщаются", - заявила она.
Дмитрий Медведев принимает участие в пленарной дискуссии Х Гайдаровского форума. 15 января 2019
15 января 2019, 13:27
Социальное неравенство в мире усиливается, заявил Медведев
По данным УВКПЧ ООН, в бразильском штате Сан-Паулу вероятность смерти людей с другим цветом кожи от COVID-19 на 62% выше, чем белых. Во французском департаменте Сен-Дени, где проживают многие меньшинства, также сообщается о более высокой смертности. В США показатель смертности афроамериканцев от COVID-19 более чем в два раза выше, чем у других расовых групп. Аналогичные данные приводит Великобритания.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
15 октября 2018, 14:08
В ООН миграцию назвали важным средством сокращения неравенства
Данная ситуация, по мнению Бачелет, является результатом множества факторов, связанных, в том числе, с дискриминацией и доступом к здравоохранению, экономическом неравенстве, перенаселенности мест проживания и предвзятостью при оказании медицинской помощи. Лица, принадлежащие к расовым и этническим меньшинствам, также чаще заняты на работах, сопряженных с повышенным риском, в том числе на транспорте, в сфере здравоохранения и уборки помещений.
"Этот вирус обнажает неравенство, которое слишком долго игнорировалось. В США протесты, спровоцированные убийством Джорджа Флойда, свидетельствуют не только о полицейском насилии в отношении людей с другим цветом кожи, но и о неравенстве в области здравоохранения, образования, занятости и расовой дискриминации. Эти проблемы в большей или меньшей степени отражаются во многих других странах, где лица африканского происхождения и другие расовые меньшинства подвергаются укоренившимся формам дискриминации", - подчеркнула Бачелет.
В этой связи глава УВКПЧ ООН призвала государства пересмотреть свою политику, и сделать приоритетным доступ к медицинским услугам для расовых и этнических меньшинств. По ее словам, усилия по борьбе с COVID-19 и процесс восстановления будут успешными только в том случае, если права на жизнь и здоровье всех людей будут защищены без какой-либо дискриминации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
352303
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мишель БачелетФранцияБразилияООНСШАВ мире
Рекомендуем
Командный пункт управления войск ПВО
Россия оставила за собой право на ядерный удар в ответ на атаку
Полиция США выпустила заряд резиновых пуль в продюсера Sputnik
В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
В России назвали угрозой развертывание баллистических ракет в ряде стран
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М
Россия может ответить на удар баллистических ракет
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
В Крыму учредили медаль за вклад в развитие отношений России и Украины
Города мира. Амстердам
Более ста мировых компаний переехали из Лондона в Амстердам из-за Brexit
Президент США Дональд Трамп
Трамп похвалил силовиков и себя за подавление протестов
Москва
Россия считает наличие у стран ядерного оружия военной опасностью
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Ядерное сдерживание направлено на страны, считающие Россию противником
Планета Земля
Россия считает размещение в космосе средств ПРО военной опасностью
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017
Россия считает появление ядерного оружия в неядерных странах опасностью
Сотрудник автовокзала проводит дезинфекцию автобуса
Люди уже не откажутся от масок полностью, считает эксперт
Мужчина наблюдает за взлетающим самолетом
Эксперты рассказали, в какие регионы чаще всего ездили деловые туристы
Автомобиль Следственного комитета РФ
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
Коронавирус COVID-19
Ученые нашли COVID-19 в сточных водах Хельсинки и Турку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15СМИ: у ВОЗ в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от Китая
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
Лента новостейМолния