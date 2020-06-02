Пандемия выявила растущее неравенство, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 2 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пандемия Пандемия COVID-19 выявила растущее неравенство по расовому и этническому признаку, с которым необходимо бороться, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет , опубликованном во вторник.

Францию, Великобританию и "Данные говорят нам о разрушительном воздействии COVID-19 на лиц африканского происхождения, а также на этнические меньшинства в некоторых странах, включая Бразилию США . Мы полагаем, что аналогичные тенденции имеют место в других странах, но мы не можем сказать наверняка, учитывая, что данные по расовому и этническому происхождению просто не собираются и не сообщаются", - заявила она.

По данным УВКПЧ ООН, в бразильском штате Сан-Паулу вероятность смерти людей с другим цветом кожи от COVID-19 на 62% выше, чем белых. Во французском департаменте Сен-Дени, где проживают многие меньшинства, также сообщается о более высокой смертности. В США показатель смертности афроамериканцев от COVID-19 более чем в два раза выше, чем у других расовых групп. Аналогичные данные приводит Великобритания.

Данная ситуация, по мнению Бачелет, является результатом множества факторов, связанных, в том числе, с дискриминацией и доступом к здравоохранению, экономическом неравенстве, перенаселенности мест проживания и предвзятостью при оказании медицинской помощи. Лица, принадлежащие к расовым и этническим меньшинствам, также чаще заняты на работах, сопряженных с повышенным риском, в том числе на транспорте, в сфере здравоохранения и уборки помещений.

"Этот вирус обнажает неравенство, которое слишком долго игнорировалось. В США протесты, спровоцированные убийством Джорджа Флойда, свидетельствуют не только о полицейском насилии в отношении людей с другим цветом кожи, но и о неравенстве в области здравоохранения, образования, занятости и расовой дискриминации. Эти проблемы в большей или меньшей степени отражаются во многих других странах, где лица африканского происхождения и другие расовые меньшинства подвергаются укоренившимся формам дискриминации", - подчеркнула Бачелет.

В этой связи глава УВКПЧ ООН призвала государства пересмотреть свою политику, и сделать приоритетным доступ к медицинским услугам для расовых и этнических меньшинств. По ее словам, усилия по борьбе с COVID-19 и процесс восстановления будут успешными только в том случае, если права на жизнь и здоровье всех людей будут защищены без какой-либо дискриминации.