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Россия считает наличие у стран ядерного оружия военной опасностью
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РИА Новости

Россия считает наличие у стран ядерного оружия военной опасностью

16:03 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Наличие у стран ядерного оружия, других видов оружия массового поражения и средств доставки - одна из основных военных опасностей и угроз РФ, говорится в Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.
Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки, которые могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... наличие у государств ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против РФ и (или) ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия", - говорится в документе.
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