Россия считает наличие у стран ядерного оружия военной опасностью

"Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки, которые могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... наличие у государств ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против РФ и (или) ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия", - говорится в документе.