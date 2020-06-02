Мобильный госпиталь перенаправят с Чаяндинского месторождения в Якутск

Медицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Мобильный госпиталь, развернутый на Мобильный госпиталь, развернутый на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении , останется в республике, его доставят в Якутск и будут использовать в случае возникновения ЧС, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

"Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев провёл переговоры с руководителем МЧС России Евгением Зиничевым и договорился, чтобы мобильный госпиталь и пункты временного размещения, доставленные из Хабаровска и развёрнутые силами МЧС России на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в рамках локализации очага заражения новой коронавирусной инфекцией и оказания медицинской помощи заболевшим вахтовым работникам, остались на территории Якутии", - говорится в сообщении.

По информации первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова, в настоящее время часть пунктов временного размещения из Талакана доставлена в Якутск. "Мобильный госпиталь также будет доставлен в столицу региона и будет использоваться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - добавили в кабмине.

Отмечается, что с начала эпидемии с месторождения вывезены 8,3 тысячи человек. На сегодняшний день здесь остаются работать 2,4 тысячи человек, которые не больны коронавирусом. "В настоящее время шесть человек долечиваются, и пробы их анализов показывают отрицательный результат на COVID-19... Силами АО "Стройтранснефтегаз" для Чаяндинского месторождения закуплен и доставлен мобильный компьютерный томограф, который сейчас полностью установлен и уже эксплуатируется", - приводятся в сообщении слова Колодезникова.

Глава Якутии 1 июня снял режим карантина с Чаяндинского месторождения. Аэромобильный госпиталь и пункт временного размещения вместимостью до 125 человек был развернут в Ленском районе возле Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, где на начало мая трудились более 10 тысяч человек. Для проведения противоэпидимических мероприятий в аэромобильном госпитале задействовано почти 30 специалистов МЧС, а также 10 медицинских работников министерства здравоохранения Якутии.