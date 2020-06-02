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2020-06-02T16:00
https://ria.ru/20200602/1572355864.html
Мобильный госпиталь перенаправят с Чаяндинского месторождения в Якутск
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РИА Новости

Мобильный госпиталь перенаправят с Чаяндинского месторождения в Якутск

16:00 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Мобильный госпиталь, развернутый на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, останется в республике, его доставят в Якутск и будут использовать в случае возникновения ЧС, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
"Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев провёл переговоры с руководителем МЧС России Евгением Зиничевым и договорился, чтобы мобильный госпиталь и пункты временного размещения, доставленные из Хабаровска и развёрнутые силами МЧС России на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в рамках локализации очага заражения новой коронавирусной инфекцией и оказания медицинской помощи заболевшим вахтовым работникам, остались на территории Якутии", - говорится в сообщении.
По информации первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова, в настоящее время часть пунктов временного размещения из Талакана доставлена в Якутск. "Мобильный госпиталь также будет доставлен в столицу региона и будет использоваться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - добавили в кабмине.
Отмечается, что с начала эпидемии с месторождения вывезены 8,3 тысячи человек. На сегодняшний день здесь остаются работать 2,4 тысячи человек, которые не больны коронавирусом. "В настоящее время шесть человек долечиваются, и пробы их анализов показывают отрицательный результат на COVID-19... Силами АО "Стройтранснефтегаз" для Чаяндинского месторождения закуплен и доставлен мобильный компьютерный томограф, который сейчас полностью установлен и уже эксплуатируется", - приводятся в сообщении слова Колодезникова.
Месторождение
Вчера, 10:00Распространение нового коронавируса
Более двух тысяч людей остались работать на Чаяндинском месторождении
Глава Якутии 1 июня снял режим карантина с Чаяндинского месторождения. Аэромобильный госпиталь и пункт временного размещения вместимостью до 125 человек был развернут в Ленском районе возле Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, где на начало мая трудились более 10 тысяч человек. Для проведения противоэпидимических мероприятий в аэромобильном госпитале задействовано почти 30 специалистов МЧС, а также 10 медицинских работников министерства здравоохранения Якутии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Чаяндинское месторождениеАйсен НиколаевЯкутск
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