Россия считает наращивание противником сил у ее границ опасностью

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Одной из основных опасностей России названо наращивание потенциальными противниками сил общего назначения на границах РФ и ее союзников, говорится в Основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания.

"Основными военными опасностями, которые, в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки, могут перерасти в военные угрозы РФ (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются: наращивание потенциальным противником на сопредельных с РФ и ее союзниками территориях и в прилегающих морских акваториях группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия", - говорится в документе.