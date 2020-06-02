За рубежом могут открыть 250 участков для голосования по Конституции

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Для голосования по поправкам в Конституцию РФ за рубежом могут быть организованы 250 участков, заявил член ЦИК Николай Левичев.
"На сегодняшний день, по предварительной информации МИД, за пределами территории РФ будет образовано 250 примерно участков для голосования. Эта цифра неокончательная, как вы понимаете, потому что при образовании участков учитываются ограничения, введённые зарубежными государствами в связи с распространением коронавирусной инфекции, так и в силу динамики этих процессов количество участков в каждой стране может изменяться, как в сторону увеличения, так и уменьшения", - сказал Левичев на заседании ЦИК.
Он отметил, что ЦИК "получает предложения от электоральных активистов за рубежом".
ЦИК на заседании также внёс изменения в порядок организации общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на участках для голосования, образованных за пределами территории Российской Федерации.