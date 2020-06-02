За рубежом могут открыть 250 участков для голосования по Конституции

"На сегодняшний день, по предварительной информации МИД, за пределами территории РФ будет образовано 250 примерно участков для голосования. Эта цифра неокончательная, как вы понимаете, потому что при образовании участков учитываются ограничения, введённые зарубежными государствами в связи с распространением коронавирусной инфекции, так и в силу динамики этих процессов количество участков в каждой стране может изменяться, как в сторону увеличения, так и уменьшения", - сказал Левичев на заседании ЦИК.