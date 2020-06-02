Россия считает размещение в космосе средств ПРО военной опасностью

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем является одной из основных военных опасностей для России, говорится в Основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания.
Соответствующий указ президент России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Основными военными опасностями, которые, в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки, могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем", - говорится в документе.