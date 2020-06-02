Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T16:14
https://ria.ru/20200602/1572355595.html
В Нижнем Новгороде начали монтаж летних веранд и кафе
https://cdn22.img.ria.ru/images/144107/11/1441071150_0:415:2850:2018_1036x0_80_0_0_2788366e326b602e2df3a34925cf2296.jpg
РИА Новости

В Нижнем Новгороде начали монтаж летних веранд и кафе

16:14 02.06.2020
193
© Fotolia / jhk2303Знак "Курение запрещено" на столике в кафе
Знак Курение запрещено на столике в кафе
© Fotolia / jhk2303
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев внес изменения в постановление администрации, позволяющие рестораторам начать монтаж летних веранд и кафе, сообщает городской департамент предпринимательства и туризма.
Согласно указу губернатора Нижегородской области, сейчас рестораны и кафе могут работать исключительно на вынос и доставку заказов (кроме предприятий, организующих питание для организаций, деятельность которых не приостановлена).
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Вчера, 12:45Распространение нового коронавируса
Число случаев коронавируса в Нижегородской области достигло 10,5 тысячи
"Начать прием посетителей предприятия общественного питания смогут на третьем этапе выхода из ограничений. Тогда же планируется открытие летних кафе и веранд. До этого времени за установленными, но неиспользуемыми площадками предпринимателям необходимо следить, решая вопросы по дезинфекции и недопущению на территорию веранд посетителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно внесенным изменениям, существенно упрощается механизм согласования размещения объектов. "Если в 2019 году ресторатор уже размещал летнее кафе, а в этом году в его эскиз не внесены существенные изменения, владельцу достаточно направить заявление в электронном виде в администрацию района. По заявлению будут заключены договоры, и предприятия смогут приступать к обустройству площадок", - сообщили в департаменте.
На территории Нижегородской области зафиксированы 10 503 случая заражения коронавирусной инфекцией, 111 человек скончались, 4061 человек выздоровел.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНижний НовгородНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Полиция США выпустила заряд резиновых пуль в продюсера Sputnik
В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik
Автомобиль Следственного комитета РФ
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Эпидемиолог рассказал, у кого лучше вырабатываются антитела к COVID-19
Киноцентр Октябрь приостановил работу в связи с пандемией коронавируса
В правительстве назвали дату открытия кинотеатров
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк
Россия определила основные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
Варвара Караулова во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Собянин рассказал, как Москва смогла избежать худшего сценария с COVID-19
Сотрудник НИИ в лаборатории
В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
Песков прокомментировал беспорядки в США
Голосование на выборах
ЦИК представил образец бюллетеня для голосования по поправкам
Сотрудник автовокзала проводит дезинфекцию автобуса
Люди уже не откажутся от масок полностью, считает эксперт
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15СМИ: у ВОЗ в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от Китая
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
Лента новостейМолния