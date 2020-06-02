В Нижнем Новгороде начали монтаж летних веранд и кафе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев внес изменения в постановление администрации, позволяющие рестораторам начать монтаж летних веранд и кафе, сообщает городской департамент предпринимательства и туризма.
Согласно указу губернатора Нижегородской области, сейчас рестораны и кафе могут работать исключительно на вынос и доставку заказов (кроме предприятий, организующих питание для организаций, деятельность которых не приостановлена).
"Начать прием посетителей предприятия общественного питания смогут на третьем этапе выхода из ограничений. Тогда же планируется открытие летних кафе и веранд. До этого времени за установленными, но неиспользуемыми площадками предпринимателям необходимо следить, решая вопросы по дезинфекции и недопущению на территорию веранд посетителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно внесенным изменениям, существенно упрощается механизм согласования размещения объектов. "Если в 2019 году ресторатор уже размещал летнее кафе, а в этом году в его эскиз не внесены существенные изменения, владельцу достаточно направить заявление в электронном виде в администрацию района. По заявлению будут заключены договоры, и предприятия смогут приступать к обустройству площадок", - сообщили в департаменте.
На территории Нижегородской области зафиксированы 10 503 случая заражения коронавирусной инфекцией, 111 человек скончались, 4061 человек выздоровел.
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