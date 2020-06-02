В Нижнем Новгороде начали монтаж летних веранд и кафе

"Начать прием посетителей предприятия общественного питания смогут на третьем этапе выхода из ограничений. Тогда же планируется открытие летних кафе и веранд. До этого времени за установленными, но неиспользуемыми площадками предпринимателям необходимо следить, решая вопросы по дезинфекции и недопущению на территорию веранд посетителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно внесенным изменениям, существенно упрощается механизм согласования размещения объектов. "Если в 2019 году ресторатор уже размещал летнее кафе, а в этом году в его эскиз не внесены существенные изменения, владельцу достаточно направить заявление в электронном виде в администрацию района. По заявлению будут заключены договоры, и предприятия смогут приступать к обустройству площадок", - сообщили в департаменте.