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2020-06-02T15:53
https://ria.ru/20200602/1572355412.html
В Москве выписали 57 протоколов в отношении непродовольственных магазинов
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РИА Новости

В Москве выписали 57 протоколов в отношении непродовольственных магазинов

15:53 02.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродавец мороженного в защитной маске в ГУМе
Продавец мороженного в защитной маске в ГУМе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Продавец мороженного в защитной маске в ГУМе. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 50 административных протоколов составлены в отношении непродовольственных магазинов в первый день возобновления их деятельности в Москве, сообщил журналистам руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
"С начала действия режима повышенной готовности ежедневно проводятся контрольные рейды на предприятиях торговли. С 1 июня организован также ежедневный мониторинг открывающихся непродовольственных магазинов. Большинство из них подготовились к возобновлению деятельности и соблюдают требования Роспотребнадзора. Нарушения немногочисленны и, как правило, устраняются сразу же в ходе проверки", - сообщил Немерюк.
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По его словам, 18 предприятий были оштрафованы за нарушение режима социального дистанцирования, 39 - за нахождение сотрудников на рабочем месте без средств индивидуальной защиты.
Также Немерюк отметил, что москвичи ответственно подошли к необходимости использовать средства индивидуальной защиты при посещении магазинов.
"В ходе мониторинга были зафиксированы единичные случаи несоблюдения требований обязательного ношения защитных масок и перчаток в общественных местах. Средний процент покупателей в средствах индивидуальной защиты - 95-97%", - отметил руководитель департамента.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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