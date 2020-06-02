В Москве выписали 57 протоколов в отношении непродовольственных магазинов

Продавец мороженного в защитной маске в ГУМе. Архивное фото

Продавец мороженного в защитной маске в ГУМе

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 50 административных протоколов составлены в отношении непродовольственных магазинов в первый день возобновления их деятельности в Более 50 административных протоколов составлены в отношении непродовольственных магазинов в первый день возобновления их деятельности в Москве , сообщил журналистам руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк

"С начала действия режима повышенной готовности ежедневно проводятся контрольные рейды на предприятиях торговли. С 1 июня организован также ежедневный мониторинг открывающихся непродовольственных магазинов. Большинство из них подготовились к возобновлению деятельности и соблюдают требования Роспотребнадзора . Нарушения немногочисленны и, как правило, устраняются сразу же в ходе проверки", - сообщил Немерюк.

По его словам, 18 предприятий были оштрафованы за нарушение режима социального дистанцирования, 39 - за нахождение сотрудников на рабочем месте без средств индивидуальной защиты.

Также Немерюк отметил, что москвичи ответственно подошли к необходимости использовать средства индивидуальной защиты при посещении магазинов.

"В ходе мониторинга были зафиксированы единичные случаи несоблюдения требований обязательного ношения защитных масок и перчаток в общественных местах. Средний процент покупателей в средствах индивидуальной защиты - 95-97%", - отметил руководитель департамента.