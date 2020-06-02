Руденя: в Верхневолжье зафиксирован рост доходов по большинству налогов

"Бюджет региона первого квартала – это старт экономики региона, показатель того, как мы входим в годовой процесс. В текущей ситуации очень важно сохранить стабильность финансово-бюджетной системы, обеспечить реализацию всех поставленных задач – исполнение социальных обязательств, национальных проектов, программ по инфраструктурным объектам. И, конечно, обеспечить доходную часть нашего бюджета", – сказал глава региона.