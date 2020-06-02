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Тверская область
2020-06-02T15:52
https://ria.ru/20200602/1572355208.html
Руденя: в Верхневолжье зафиксирован рост доходов по большинству налогов
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РИА Новости

Руденя: в Верхневолжье зафиксирован рост доходов по большинству налогов

15:52 02.06.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 2 июн - РИА Новости. За первый квартал года в Тверской области зафиксирован рост доходов по большинству видов алогов,сообщил губернатор области Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, исполнение областного бюджета за первый квартал 2020 года рассмотрено во вторник на заседании регионального кабинета министров 
"Бюджет региона первого квартала – это старт экономики региона, показатель того, как мы входим в годовой процесс. В текущей ситуации очень важно сохранить стабильность финансово-бюджетной системы, обеспечить реализацию всех поставленных задач – исполнение социальных обязательств, национальных  проектов, программ по инфраструктурным объектам. И, конечно, обеспечить доходную часть нашего бюджета", – сказал глава региона.
Доходы за первый квартал 2020 года составили 15,6 миллиардов рублей, что составляет 21% от годового плана. Расходы обеспечены в объеме 12,1 миллиарда рублей – 16% от предусмотренных общих расходов в 2020-м.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЭкономика
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