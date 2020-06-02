Руденя: в Верхневолжье зафиксирован рост доходов по большинству налогов

ТВЕРЬ, 2 июн - РИА Новости. За первый квартал года в Тверской области зафиксирован рост доходов по большинству видов алогов,сообщил губернатор области Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, исполнение областного бюджета за первый квартал 2020 года рассмотрено во вторник на заседании регионального кабинета министров
"Бюджет региона первого квартала – это старт экономики региона, показатель того, как мы входим в годовой процесс. В текущей ситуации очень важно сохранить стабильность финансово-бюджетной системы, обеспечить реализацию всех поставленных задач – исполнение социальных обязательств, национальных проектов, программ по инфраструктурным объектам. И, конечно, обеспечить доходную часть нашего бюджета", – сказал глава региона.
Доходы за первый квартал 2020 года составили 15,6 миллиардов рублей, что составляет 21% от годового плана. Расходы обеспечены в объеме 12,1 миллиарда рублей – 16% от предусмотренных общих расходов в 2020-м.