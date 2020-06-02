В Албании выявили 21 новый случай заражения коронавирусом за сутки

Власти Албании с 1 июня открыли границы страны после 79 дней ограничений из-за коронавируса. Спортивные мероприятия с присутствием публики, общественный транспорт, массовые собрания, свадьбы и культурные события остаются под запретом до 23 июня. Рынки и магазины были открыты ранее.
"На фоне всего шести выявленных случаев COVID-19 в понедельник, во вторник диагноз был подтвержден у 21 пациента. Из них 14 приходятся на Тирану, остальные на разные города страны. Всего с начала пандемии ко вторнику выявлен 1161 зараженный, скончались 33 человека", - сообщил албанский минздрав.
Глава правительства Эди Рама с министром здравоохранения Огертой Манастирлиу во вторник посетили четвертый по счету госпиталь, построенный для больных коронавирусом близ трассы Тирана-Дуррес. По словам премьера, больница была построена и рекордные сроки и рассчитана на 100 пациентов. Рама указал, что строительство этого и других COVID-госпиталей является частью подготовки ко второй, осенней волне пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.