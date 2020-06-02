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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T15:51
https://ria.ru/20200602/1572355088.html
В Албании выявили 21 новый случай заражения коронавирусом за сутки
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Албании выявили 21 новый случай заражения коронавирусом за сутки

15:51 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 июн – РИА Новости. Число выявленных новых больных COVID-19 за сутки выросло в Албании в несколько раз на фоне смягчения ограничительных мер, сообщило министерство здравоохранения страны.
Власти Албании с 1 июня открыли границы страны после 79 дней ограничений из-за коронавируса. Спортивные мероприятия с присутствием публики, общественный транспорт, массовые собрания, свадьбы и культурные события остаются под запретом до 23 июня. Рынки и магазины были открыты ранее.
"На фоне всего шести выявленных случаев COVID-19 в понедельник, во вторник диагноз был подтвержден у 21 пациента. Из них 14 приходятся на Тирану, остальные на разные города страны. Всего с начала пандемии ко вторнику выявлен 1161 зараженный, скончались 33 человека", - сообщил албанский минздрав.
Глава правительства Эди Рама с министром здравоохранения Огертой Манастирлиу во вторник посетили четвертый по счету госпиталь, построенный для больных коронавирусом близ трассы Тирана-Дуррес. По словам премьера, больница была построена и рекордные сроки и рассчитана на 100 пациентов. Рама указал, что строительство этого и других COVID-госпиталей является частью подготовки ко второй, осенней волне пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
200001
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЭди РамаТирана (город)АлбанияВ мире
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