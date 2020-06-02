Налог для самозанятых введут на Вологодчине с августа

"Этот законопроект направлен на ведение эффективной налоговой политики и способствует созданию комфортных налоговых условий для легализации бизнеса. С 1 января 2020 года по такому налогу работают уже в 19 субъектах Российской Федерации", - пояснила, представляя законопроект на заседании регионального правительства, заместитель губернатора Валентина Артамонова.

Использовать налог для самозанятых могут физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не привлекающие наемных работников. Артамонова сказала, что до 1 января 2028 года ставки этого налога останутся неизменными - а это 4% от дохода, если услуги налогоплательщик оказывает физическим лицам, и 6%, если услуги предоставляются организациям. По ее мнению, еще одним плюсом налога является простота его администрирования - через приложение "Мой налог", которое автоматически подсчитывает сумму налога, не требует онлайн-кассы.