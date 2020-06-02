Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
2020-06-02T15:47
https://ria.ru/20200602/1572354796.html
Налог для самозанятых введут на Вологодчине с августа
https://cdn24.img.ria.ru/images/151269/40/1512694071_0:158:3083:1892_1036x0_80_0_0_f573647c884441f5dba4d249db81dc9f.jpg
РИА Новости

Налог для самозанятых введут на Вологодчине с августа

15:47 02.06.2020
487
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПосетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВОЛОГДА, 2 июн – РИА Новости. Власти Вологодской области намерены с 1 августа текущего года ввести налог на профессиональный доход для самозанятых, соответствующий законопроект будет вынесен на ближайшую сессию областного парламента, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Этот законопроект направлен на ведение эффективной налоговой политики и способствует созданию комфортных налоговых условий для легализации бизнеса. С 1 января 2020 года по такому налогу работают уже в 19 субъектах Российской Федерации", - пояснила, представляя законопроект на заседании регионального правительства, заместитель губернатора Валентина Артамонова.
Использовать налог для самозанятых могут физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не привлекающие наемных работников. Артамонова сказала, что до 1 января 2028 года ставки этого налога останутся неизменными - а это 4% от дохода, если услуги налогоплательщик оказывает физическим лицам, и 6%, если услуги предоставляются организациям. По ее мнению, еще одним плюсом налога является простота его администрирования - через приложение "Мой налог", которое автоматически подсчитывает сумму налога, не требует онлайн-кассы.
Сейчас в регионе 1,4 тысячи человек зарегистрированы в качестве самозанятых и уплачивают налог в других субъектах Российской Федерации. С августа они смогут уплачивать налог на профессиональный доход по месту жительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
29 мая, 18:00
Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
000013
Обсудить 0
Вологодская областьЭкономика
Рекомендуем
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: в Верхневолжье зафиксирован рост доходов по большинству налогов
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области
Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача
В Верхневолжье введут повышенные ЕДВ для сельских медиков
Челябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда Сколково
Челябинские власти довели до малого бизнеса поддержку на 720 млн рублей
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
Мурманские предприятия ищут способы доставки грузов после обрушения моста
Виды Оренбурга
Власти Оренбургской области: изъятые из семьи дети остаются в больнице
Продавец мороженного в защитной маске в ГУМе
В Москве выписали 57 протоколов в отношении непродовольственных магазинов
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Белоруссия планирует поставки нефти в июне от десяти российских компаний
Парикмахерская
В Вологодской области разрешили гулять и открыли парикмахерские
Пульт дистанционного управления
Волин заявил, что российское телевидение не является пропагандой
Удаленный режим работы
В Трудовом кодексе появится положение о комбинированной занятости
Школьные рюкзаки
В Уварово Тамбовской области к концу лета будет достроен детский сад
Аренда недвижимости
В 96% округов Подмосковья предоставляют отсрочку арендной платы
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин рассказал о планах обсудить макроэкономические тенденции
Кресла для судей в зале заседаний
В петербургском суде пройдет допрос пензенских фигурантов дела "Сети*"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15СМИ: у ВОЗ в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от Китая
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
Лента новостейМолния