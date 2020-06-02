Квалификационная коллегия разрешила СК возбудить дела против шести судей

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей разрешила Высшая квалификационная коллегия судей разрешила Следственному комитету возбудить уголовные дела на двух действующих судей и четырех судей в отставке.

По закону, судьи даже после своей отставки остаются спецсубъектами, для привлечения их в качестве обвиняемых нужно разрешение.

Так, мировому судье в отставке судебного участка № 25 Нагатинского района Москвы Светлане Самгиной собираются инкриминировать мошенничество и посредничество при взятке.

Мировой судья судебного участка № 52 Жуковского района Московской области Станислав Крупин попался на разбое.

Помимо этого, СК подозревает бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову в нескольких эпизодах мошенничества и фальсификации доказательств. В коллегии не сообщили, какое решение приняли по этому представлению, по данным СМИ, его рассмотрение отложили.