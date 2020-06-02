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2020-06-02T16:22
https://ria.ru/20200602/1572354718.html
Квалификационная коллегия разрешила СК возбудить дела против шести судей
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РИА Новости

Квалификационная коллегия разрешила СК возбудить дела против шести судей

15:47 02.06.2020 (обновлено: 16:22 02.06.2020)
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей разрешила Следственному комитету возбудить уголовные дела на двух действующих судей и четырех судей в отставке.
Таким образом, коллегия удовлетворила обращение председателя СК Александра Бастрыкина.
По закону, судьи даже после своей отставки остаются спецсубъектами, для привлечения их в качестве обвиняемых нужно разрешение.
Так, мировому судье в отставке судебного участка № 25 Нагатинского района Москвы Светлане Самгиной собираются инкриминировать мошенничество и посредничество при взятке.
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Помимо этого, СК подозревает бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову в нескольких эпизодах мошенничества и фальсификации доказательств. В коллегии не сообщили, какое решение приняли по этому представлению, по данным СМИ, его рассмотрение отложили.
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