Россия рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю меру

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, его применение признается крайней мерой, говорится в Основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания.
Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - говорится в документе.