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2020-06-02T15:44
https://ria.ru/20200602/1572354621.html
"Победа" представила самолет в медицинской маске
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РИА Новости

"Победа" представила самолет в медицинской маске

15:44 02.06.2020
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© Фото : ООО "Авиакомпания Победа", Группа "Аэрофлот"Самолет авиакомпании "Победа" в медицинской маске
Самолет авиакомпании Победа в медицинской маске
© Фото : ООО "Авиакомпания Победа", Группа "Аэрофлот"
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") представила самолет с нарисованной на носу медицинской маской и надписью на фюзеляже "Спасибо героям в белых халатах!", сообщила пресс-служба компании.
"Лоукостер "Победа" представил самолет в уникальной ливрее: на носу самолета нарисована медицинская маска, на фюзеляже надпись: "Спасибо героям в белых халатах!". Ливрея символична и напоминает клиентам об обязательном ношении масок и перчаток", - говорится в сообщении.
Сергей Скуратов
Вчера, 08:55Распространение нового коронавируса
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Реализация проекта инициирована сотрудниками авиакомпании и оплачена из их личных средств. Первый рейс самолет "Победы" в новой ливрее выполнил 2 июня по маршруту Москва-Краснодар.
"Наша команда с огромным уважением и бесконечной благодарностью относится к самоотверженному труду наших врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров и других медицинских работников. Мы призываем каждого не добавлять им работы. Будьте максимально ответственными и не пренебрегайте мерами безопасности: сейчас мы все должны носить маски и перчатки", - привели в пресс-службе слова гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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31 мая, 01:00
"Победа" возобновляет полеты после двухмесячного перерыва из-за COVID-19
16100012
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Победа (авиакомпания)АэрофлотВОЗОбщество
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