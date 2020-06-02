"Победа" представила самолет в медицинской маске

"Лоукостер "Победа" представил самолет в уникальной ливрее: на носу самолета нарисована медицинская маска, на фюзеляже надпись: "Спасибо героям в белых халатах!". Ливрея символична и напоминает клиентам об обязательном ношении масок и перчаток", - говорится в сообщении.

Реализация проекта инициирована сотрудниками авиакомпании и оплачена из их личных средств. Первый рейс самолет "Победы" в новой ливрее выполнил 2 июня по маршруту Москва-Краснодар.

"Наша команда с огромным уважением и бесконечной благодарностью относится к самоотверженному труду наших врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров и других медицинских работников. Мы призываем каждого не добавлять им работы. Будьте максимально ответственными и не пренебрегайте мерами безопасности: сейчас мы все должны носить маски и перчатки", - привели в пресс-службе слова гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова.