Власти Оренбургской области: изъятые из семьи дети остаются в больнице

УФА, 2 июн - РИА Новости. Четверо детей, изъятых из многодетной семьи в оренбургском поселке, остаются под наблюдением врачей, а их мать с отцом уехали в Четверо детей, изъятых из многодетной семьи в оренбургском поселке, остаются под наблюдением врачей, а их мать с отцом уехали в Москву на телепрограмму, сообщили в правительстве Оренбургской области

Ранее в СМИ появилось видео изъятия четырех маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но затем малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей. Министр образования области Алексей Пахомов говорил, что изъятие детей было единственной мерой для безопасности малышей, потому что они проживали в опасном для жизни доме.

Губернатор региона Денис Паслер провел совещание по ситуации с семьёй, в ходе которого появились замечания к действиям муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних.

"Глава посёлка неоднократно обращался в районную администрацию с сообщениями, что семья не исполняет родительские обязанности: не впускает в дом медсестру, нецензурно выражается при них, не занимается уходом за состоянием детей. В декабре прошлого года один из детей на скорой был доставлен в реанимацию, но медиков в дом для осмотра других детей родители не пустили: подобным образом они реагировали и на попытки врачей осмотреть двухмесячного ребёнка на дому", - сообщает правительство области, отмечая, что за время жизни в посёлке семья не обращалась на приём к медработникам ни разу. Прививок детям тоже не делали.

Отказывалась семья и от помощи - по словам главы района, муниципалитет предлагал средства на покупку домашних животных. "Окончательную оценку дадут члены областной КДН (комиссии по делам несовершеннолетних – ред.), которые сегодня выезжают в посёлок Тюльпанный. Отменить решение об изъятии детей может только суд. Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии под надзором медиков, а их родители уехали в Москву на запись телепрограммы", - говорится в сообщении.