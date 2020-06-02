Власти Оренбургской области: изъятые из семьи дети остаются в больнице

УФА, 2 июн - РИА Новости. Четверо детей, изъятых из многодетной семьи в оренбургском поселке, остаются под наблюдением врачей, а их мать с отцом уехали в Москву на телепрограмму, сообщили в правительстве Оренбургской области.
Ранее в СМИ появилось видео изъятия четырех маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но затем малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей. Министр образования области Алексей Пахомов говорил, что изъятие детей было единственной мерой для безопасности малышей, потому что они проживали в опасном для жизни доме.
Губернатор региона Денис Паслер провел совещание по ситуации с семьёй, в ходе которого появились замечания к действиям муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних.
"Глава посёлка неоднократно обращался в районную администрацию с сообщениями, что семья не исполняет родительские обязанности: не впускает в дом медсестру, нецензурно выражается при них, не занимается уходом за состоянием детей. В декабре прошлого года один из детей на скорой был доставлен в реанимацию, но медиков в дом для осмотра других детей родители не пустили: подобным образом они реагировали и на попытки врачей осмотреть двухмесячного ребёнка на дому", - сообщает правительство области, отмечая, что за время жизни в посёлке семья не обращалась на приём к медработникам ни разу. Прививок детям тоже не делали.
Отказывалась семья и от помощи - по словам главы района, муниципалитет предлагал средства на покупку домашних животных. "Окончательную оценку дадут члены областной КДН (комиссии по делам несовершеннолетних – ред.), которые сегодня выезжают в посёлок Тюльпанный. Отменить решение об изъятии детей может только суд. Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии под надзором медиков, а их родители уехали в Москву на запись телепрограммы", - говорится в сообщении.
"На месте с завтрашнего дня будет работать областная комиссия. В том числе она оценит деятельность муниципальных служб, которые должны обеспечивать работу с семьей. Я - за сохранение семьи. Забирать детей из семьи можно только в крайних ситуациях. Если людям не хватает родительского опыта, средств - нужно им помогать, а не травмировать детей. Безусловно, дети должны быть в безопасности и получать все необходимое", - цитирует пресс-служба слова Паслера. Глава региона сообщил, за семьёй закрепят специального работника, который будет помогать в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца семейства.