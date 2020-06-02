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Госполитика России по ядерному сдерживанию носит оборонительный характер
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РИА Новости

Госполитика России по ядерному сдерживанию носит оборонительный характер

15:50 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Государственная политика России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и (или) ее союзников", - говорится в документе.
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