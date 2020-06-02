Госполитика России по ядерному сдерживанию носит оборонительный характер

"Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и (или) ее союзников", - говорится в документе.