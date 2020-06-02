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ФНПР предложила создать рабочую группу по трудовому законодательству
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РИА Новости

ФНПР предложила создать рабочую группу по трудовому законодательству

15:39 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкГлава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предложил создать четырехстороннюю рабочую группу для совершенствования трудового законодательства в РФ.
По слова Шмакова, сейчас уже есть предложения по такому совершенствованию со стороны ФНПР, партии "Единая Россия".
"Я бы предложил по аналогии с написанием Трудового кодекса создать такую четырехстороннюю группу с представителями партии, правительства, работодателей, РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей - ред.) и ФНПР. Мы готовы определить тех юристов, которые будут работать. Они, я думаю, смогут... определить, в какое место, в какие статьи надо погружать эти поправки", - сказал он в ходе онлайн-совещания ЕР по вопросу совершенствования трудового законодательства.
Андрей Турчак
12 мая, 11:54
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Российский союз промышленников и предпринимателейМихаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииЕдиная РоссияОбщество
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