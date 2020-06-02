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2020-06-02T18:04
https://ria.ru/20200602/1572354213.html
Экономисты рассказали, какой будет курс рубля к концу года
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РИА Новости

Экономисты рассказали, какой будет курс рубля к концу года

15:38 02.06.2020 (обновлено: 18:04 02.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Курс рубля восстановился до уровня начала марта, однако укрепление национальной валюты вряд ли продлится долго, считают опрошенные РБК экономисты.
Среди причин роста курса рубля эксперты отметили восстановление цен на нефть, последовательную бюджетную политику, доверие внутренних держателей рублевых активов и возобновление активности на основных рынках в мире.
Однако, помимо внешних причин, есть и внутренние факторы, влияющие на рост курса рубля. Экономисты выделили заметно сократившийся импорт товаров и услуг, а также практическую приостановку выездного туризма, без которого покупка валюты населением сильно сократится. Кроме того, свой вклад в ситуацию вносит снижение дивидендов, ради которых экспортеры могут продавать валюту.
Экономист "БКС Премьер" Антон Покатович ожидает укрепления курса рубля до 67 за доллар.
"А в перспективе ближайших двух-трех месяцев ожидаем возвращения рубля к умеренной девальвации", — добавил он.
Российские рубли
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Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова также прогнозирует, что к концу года за доллар будут давать около 67 рублей. По ее мнению, многое будет зависеть от итогов выборов президента США.
"В зависимости от того, останется ли Дональд Трамп на второй срок или будет новый президент, геополитическая премия за риск может стать более проявленной в курсе рубля", — пояснила она.
Начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук, в свою очередь, рассчитывает на то, что в случае глобального восстановления за доллар будут давать в районе 65 рублей, но к осени российская валюта ослабнет.
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По мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, курс рубля сейчас слишком крепок по сравнению с ценами на нефть. В третьем квартале за доллар будут давать по 74 рубля, а к концу года — 72, при условии, что баррель будет стоить 40 долларов, полагает он. Эксперт уточнил, что прогноз очень зависит от карантинных мер из-за коронавируса.
В среднем за 2020 год за доллар будут давать около 76 рублей, прогнозирует экономист "Ренессанс капитала" по России и СНГ Софья Донец. По ее мнению, смягчение ограничений из-за коронавируса восстановит спрос на непродовольственные товары, что компенсирует падение импорта услуг. Кроме того, по мнению эксперта, снижение добычи нефти повлияет на объем экспорта, что также ослабит рубль.
Экономист обратила внимание и на валютные интервенции Центробанка — пока их объем рассчитывается из апрельских цен на нефть.

"Со следующей недели интервенции будут уже считаться по майской нефти, и они снизятся. Это уменьшит поддержку рубля", — пояснила Донец.

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Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в ближайшие несколько лет регулятор "заякорит" курс доллара на уровне 70-75 рублей.
В свою очередь, главный экономист консалтинговой компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин выразил мнение, что пока нет потенциала для серьезного укрепления рубля.

"Я свой прогноз — 85 рублей за доллар — не менял. Думаю, что нефть, скорее всего, отскочит и доллар на значениях ниже 70 рублей не задержится", — сказал он.

Сергей Романчук из Металлинвестбанка допустил отскок курса доллара до 80 рублей в случае второй волны пандемии, но в то же время отметил, что этот сценарий можно предотвратить созданием вакцины.
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РоссияДинамика курсов валютРенессанс КапиталАльфа-банкРубльЭкономика
Популярные комментарии
Блаблабла....
2 июня, 15:42
Арсений Новиков
820001
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