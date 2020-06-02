В Трудовом кодексе появится положение о комбинированной занятости

"Мы договорились о том, что положение об удаленной работе, это результат сегодняшнего обсуждения, будет дополнено положением о комбинированной занятости, когда речь будет идти о временном переводе на удаленную работу, о частичном переводе на удаленную работу, когда, предположим, несколько дней в неделю человек работает у себя дома, несколько дней в неделю работает в офисе или на производстве", - сказал Исаев.