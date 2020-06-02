В Трудовом кодексе появится положение о комбинированной занятости

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Законопроект о поправках в Трудовом кодексе, которыми предполагается регламентировать работу на "удаленке", дополнят положением о комбинированной занятости - совмещением удаленной и офисной работы, сообщил журналистам зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев по итогам онлайн-совещания с председателем ЕР Дмитрием Медведевым.
"Мы договорились о том, что положение об удаленной работе, это результат сегодняшнего обсуждения, будет дополнено положением о комбинированной занятости, когда речь будет идти о временном переводе на удаленную работу, о частичном переводе на удаленную работу, когда, предположим, несколько дней в неделю человек работает у себя дома, несколько дней в неделю работает в офисе или на производстве", - сказал Исаев.
Ранее Исаев сообщал РИА Новости, что внесение в Госдуму проекта поправок в Трудовой кодекс РФ запланировано на начало июня. Исаев также заявлял, что поправками планируется отрегулировать время работы, оплату труда, обеспечение рабочего места сотрудника и ведение электронного документооборота.