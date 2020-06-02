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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T15:34
https://ria.ru/20200602/1572353985.html
В Курской области в двух селах зафиксировали вспышку коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Курской области в двух селах зафиксировали вспышку коронавируса

15:34 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Вспышка COVID-19 зафиксирована в двух селах под Курском после празднования юбилея в сельсовете с большим числом приглашенных, в общей сложности заболели 34 человека, сообщила администрация региона во вторник.
Вспышка произошла в селах Молотычи и Хмелевое Фатежского района. Там зарегистрировано 34 случая заболеваний коронавирусом среди местных жителей.
"По данным эпидемиологического расследования, вспышка COVID-19 произошла в результате нарушения запрета на проведение массовых мероприятий. В сельском совете, насколько нам известно, отмечали юбилей с большим количеством приглашенных гостей, среди которых были больные COVID-19. В результате этого произошло заражение 17 человек и в дальнейшем заболевание распространилось среди других жителей", - цитирует обладминистрация главного санитарного врача региона Олега Климушина.
Он отметил, что специалисты регионального управления Роспотребнадзора подготовили материалы в полицию о нарушении в районе запрета на проведение массовых мероприятий.
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По информации регионального комитета здравоохранения, в селе Молотычи все заболевшие и контактные по COVID-19 осмотрены участковым терапевтом Фатежской ЦРБ и в настоящее время находятся на амбулаторном лечении. "При необходимости заболевшие проходят обследования на аппарате КТ в районной больнице. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Жителям поселка обеспечена должная медицинская помощь", - информируют власти.
По данным администрации Фатежского района, сотрудники двух магазинов товаров первой необходимости в селе Молотычи находятся в режиме самоизоляции, поэтому торговые точки не работают, но в село приезжают автолавки. В Хмелевом продуктовый магазин работает в прежнем режиме.
По последним данным, в Курской области 3123 заболевших, из них 1453 человека выздоровели, 13 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Курская область
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