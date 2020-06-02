В Курской области в двух селах зафиксировали вспышку коронавируса

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Вспышка Вспышка COVID-19 зафиксирована в двух селах под Курском после празднования юбилея в сельсовете с большим числом приглашенных, в общей сложности заболели 34 человека, сообщила администрация региона во вторник.

Вспышка произошла в селах Молотычи и Хмелевое Фатежского района. Там зарегистрировано 34 случая заболеваний коронавирусом среди местных жителей.

"По данным эпидемиологического расследования, вспышка COVID-19 произошла в результате нарушения запрета на проведение массовых мероприятий. В сельском совете, насколько нам известно, отмечали юбилей с большим количеством приглашенных гостей, среди которых были больные COVID-19. В результате этого произошло заражение 17 человек и в дальнейшем заболевание распространилось среди других жителей", - цитирует обладминистрация главного санитарного врача региона Олега Климушина.

Он отметил, что специалисты регионального управления Роспотребнадзора подготовили материалы в полицию о нарушении в районе запрета на проведение массовых мероприятий.

По информации регионального комитета здравоохранения, в селе Молотычи все заболевшие и контактные по COVID-19 осмотрены участковым терапевтом Фатежской ЦРБ и в настоящее время находятся на амбулаторном лечении. "При необходимости заболевшие проходят обследования на аппарате КТ в районной больнице. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Жителям поселка обеспечена должная медицинская помощь", - информируют власти.

По данным администрации Фатежского района, сотрудники двух магазинов товаров первой необходимости в селе Молотычи находятся в режиме самоизоляции, поэтому торговые точки не работают, но в село приезжают автолавки. В Хмелевом продуктовый магазин работает в прежнем режиме.

По последним данным, в Курской области 3123 заболевших, из них 1453 человека выздоровели, 13 скончались.