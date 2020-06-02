Судан попросил СБ ООН поддержать переговоры по плотине в Эфиопии

КАИР, 2 июн - РИА Новости. МИД Судана обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой поддержать усилия Хартума по возобновлению переговоров между Эфиопией, Суданом и Египтом по строящейся эфиопской плотине "Возрождение", сообщило во вторник суданское информационное агентство SUNA.
Министр иностранных дел Судана Асма Абдалла направила послание главе СБ ООН с целью обеспечить поддержку переговорному процессу, сообщило агентство. "В письме содержится просьба к СБ ООН поощрить все стороны воздерживаться от односторонних шагов, которые могут повлиять на мир и безопасность в регионе и на международном уровне, а также поддержать усилия Судана, направленные на возобновление переговоров", - говорится в сообщении. МИД страны выразил надежду, что эти переговоры приведут в конечном итоге "к всеобъемлющему соглашению, устраивающему все стороны".
10 декабря 2019, 12:54Египет, Судан и Эфиопия хотят договориться по спорной плотине за месяц
В послании подчеркивается, что Судан неукоснительно соблюдает нормы международного права и договоренности в рамках ООН, регулирующие использование международных водных ресурсов с целью их рациональной эксплуатации без причинения ущерба другим странам и на основе мирного урегулирования любых возникающих конфликтов.
Египет 29 февраля парафировал в Вашингтоне соглашение по плотине, несмотря на отсутствие делегации из Эфиопии. МИД страны сообщал, что Египет с нетерпением ожидает, когда Судан и Эфиопия также подпишут соглашение. Представители Эфиопии не приняли участие во встрече в Вашингтоне по плотине 27-28 февраля под предлогом того, что переговорная группа еще не закончила внутренние консультации с заинтересованными сторонами.
В мае Хартум и Аддис-Абеба договорились возобновить трехсторонние переговоры. Договоренность была достигнута в ходе видеоконференции между главами правительств Судана и Эфиопии. Суданский премьер-министр Абдалла Хамдук в ходе встречи отметил, что его страна готова поддерживать связь между Эфиопией и Египтом для достижения устраивающего все стороны соглашения.
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение") на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 71%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды. Производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.