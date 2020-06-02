СК выясняет обстоятельства гибели двух человек при пожаре в Подмосковье

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после гибели двух человек при пожаре в подмосковном поселке Нахабино, сообщает ГСУСК России по Московской области.
Ранее сообщалось, что 2 июня два человека погибли при пожаре в поселке Нахабино Московской области. Пожар произошел в частном жилом доме по адресу: улица Станционная, дом 36. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
"В частном доме, расположенном в поселке Нахабино в г. о. Красногорске произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела 63-летнего хозяина дома и его супруги. По данному факту следственным отделом по городу Красногорску ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
По предварительным данным эксперта, причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электроприборов.
Добавляется, что в данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
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