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Шапка - Мурманская область
Мурманская область
2020-06-02T15:30
https://ria.ru/20200602/1572353576.html
Мурманские предприятия ищут способы доставки грузов после обрушения моста
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307979_0:47:3557:2047_1036x0_80_0_0_185fa36f632835c646d8889cdd261574.jpg
РИА Новости

Мурманские предприятия ищут способы доставки грузов после обрушения моста

15:30 02.06.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкОбрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями "Кола" и "Выходной" в Мурманской области
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 2 июн – РИА Новости. Промышленные предприятия Мурманской области после обрушения железнодорожного моста ищут новые возможности для доставки грузов, сообщил губернатор Андрей Чибис, добавив, что жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено.
"Есть сложности с отгрузкой промышленных предприятий, мы с коллегами в режиме оперативного штаба помогаем им найти новые возможности, чтобы обеспечить отгрузку, в том числе с портов южной части области. Что касается жизнеобеспечения города Мурманска и других населенных пунктов, здесь никаких проблем нет", - сказал Чибис в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что все ресурсы, резервы, в том числе альтернативные пути доставки, есть, на жизнь мурманчан ЧП не должно повлиять. "Главный вопрос – определенных экономических потерь для наших промпредприятий, которые мы стараемся максимально поддержать", - добавил глава региона.
В понедельник обрушился пролет железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России, никто не пострадал. По этой ветке в столицу Заполярья доставлялись грузы, шли пассажирские поезда. По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело. Для пассажиров организованы автобусы от Мурманска до станции Выходной и в обратном направлении.
Кадры обрушившегося железнодорожного моста в Мурманске
1 июня, 19:20
Обрушившийся под Мурманском железнодорожный мост попал на видео
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