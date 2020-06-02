Мурманские предприятия ищут способы доставки грузов после обрушения моста

"Есть сложности с отгрузкой промышленных предприятий, мы с коллегами в режиме оперативного штаба помогаем им найти новые возможности, чтобы обеспечить отгрузку, в том числе с портов южной части области. Что касается жизнеобеспечения города Мурманска и других населенных пунктов, здесь никаких проблем нет", - сказал Чибис в эфире телеканала "Россия 24".