Мурманские предприятия ищут способы доставки грузов после обрушения моста

МУРМАНСК, 2 июн – РИА Новости. Промышленные предприятия Мурманской области после обрушения железнодорожного моста ищут новые возможности для доставки грузов, сообщил губернатор Андрей Чибис, добавив, что жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено.
"Есть сложности с отгрузкой промышленных предприятий, мы с коллегами в режиме оперативного штаба помогаем им найти новые возможности, чтобы обеспечить отгрузку, в том числе с портов южной части области. Что касается жизнеобеспечения города Мурманска и других населенных пунктов, здесь никаких проблем нет", - сказал Чибис в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что все ресурсы, резервы, в том числе альтернативные пути доставки, есть, на жизнь мурманчан ЧП не должно повлиять. "Главный вопрос – определенных экономических потерь для наших промпредприятий, которые мы стараемся максимально поддержать", - добавил глава региона.
В понедельник обрушился пролет железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России, никто не пострадал. По этой ветке в столицу Заполярья доставлялись грузы, шли пассажирские поезда. По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело. Для пассажиров организованы автобусы от Мурманска до станции Выходной и в обратном направлении.