Умер один из участников протестов в Лас-Вегасе

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Один из участников протестов в американском городе Один из участников протестов в американском городе Лас-Вегас , штат Невада, скончался в результате стрельбы со стороны полиции после попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов в ходе протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил шериф местной полиции Джо Ломбардо.

Ранее сообщалось, что инцидент со стрельбой с участием полицейского произошел у здания федерального суда в Лас-Вегасе. По предварительным данным, сотрудник городской полиции открыл ответный огонь у здания суда, участник беспорядков получил ранения.

"Примерно в 23.22 (9.22 мск) полицейские обнаружили объект, вооруженный несколькими единицами огнестрельного оружия, и, кажется, с бронежилетом, во время общения объект приблизился, достал оружие, и полицейские открыли по нему огонь. Подозреваемый был ранен выстрелом, доставлен в больницу, там объявили, что он скончался", - сообщил во время пресс-конференции Ломбардо.

Шериф местной полиции подтвердил, что сотрудник правоохранительных органов, которому во время другого инцидента у гостиницы-казино Circus Circus выстрелили в голову, находится в больнице в тяжелом состоянии и подключен к аппарату жизнеобеспечения. Подозреваемый в стрельбе задержан.

Губернатор штата Невада Стив Сисолак заявил, что его уведомили о двух инцидентах со стрельбой в Лас-Вегасе. Администрация штата следит за развитием событий.

"Мою администрацию уведомили о том, что городская полиция Лас-Вегаса сейчас занята двумя отдельными инцидентами... Штат находится в контакте с правоохранительными органами и продолжает следить за ситуацией", - написал Сисолак в Twitter.

Телеканал CBS сообщает, что за три ночи протестов в Лас-Вегасе были задержаны по меньшей мере 338 участников беспорядков. Полицейские применяли в городе слезоточивый газ и перцовые баллончики для разгона протестующих.