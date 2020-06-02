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2020-06-02T15:30
https://ria.ru/20200602/1572353562.html
Умер один из участников протестов в Лас-Вегасе
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РИА Новости

Умер один из участников протестов в Лас-Вегасе

15:30 02.06.2020
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CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Один из участников протестов в американском городе Лас-Вегас, штат Невада, скончался в результате стрельбы со стороны полиции после попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов в ходе протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил шериф местной полиции Джо Ломбардо.
Ранее сообщалось, что инцидент со стрельбой с участием полицейского произошел у здания федерального суда в Лас-Вегасе. По предварительным данным, сотрудник городской полиции открыл ответный огонь у здания суда, участник беспорядков получил ранения.
"Примерно в 23.22 (9.22 мск) полицейские обнаружили объект, вооруженный несколькими единицами огнестрельного оружия, и, кажется, с бронежилетом, во время общения объект приблизился, достал оружие, и полицейские открыли по нему огонь. Подозреваемый был ранен выстрелом, доставлен в больницу, там объявили, что он скончался", - сообщил во время пресс-конференции Ломбардо.
Шериф местной полиции подтвердил, что сотрудник правоохранительных органов, которому во время другого инцидента у гостиницы-казино Circus Circus выстрелили в голову, находится в больнице в тяжелом состоянии и подключен к аппарату жизнеобеспечения. Подозреваемый в стрельбе задержан.
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Губернатор штата Невада Стив Сисолак заявил, что его уведомили о двух инцидентах со стрельбой в Лас-Вегасе. Администрация штата следит за развитием событий.
"Мою администрацию уведомили о том, что городская полиция Лас-Вегаса сейчас занята двумя отдельными инцидентами... Штат находится в контакте с правоохранительными органами и продолжает следить за ситуацией", - написал Сисолак в Twitter.
Телеканал CBS сообщает, что за три ночи протестов в Лас-Вегасе были задержаны по меньшей мере 338 участников беспорядков. Полицейские применяли в городе слезоточивый газ и перцовые баллончики для разгона протестующих.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Лас-ВегасСШАВ мире
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