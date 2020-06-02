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Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах
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РИА Новости

Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах

15:38 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Тамбовской области Александр Никитин
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тамбовской области Александром Никитиным заявил, что поддерживает его выдвижение на новый срок.
Путин во вторник провел рабочую встречу с Никитиным по видеосвязи. Никитин спросил президента, может ли он рассчитывать на его поддержку на выборах главы администрации Тамбовской области.
"Я уже сказал, что в соответствии с положительными тенденциями социально-экономического развития в регионе, которым вы руководите последние годы, причем по некоторым позициям с явным опережением средних показателей темпов по Российской Федерации, безусловно, вы имеете полное право претендовать на переизбрание", - ответил Путин.
Президент добавил, что Никитину предстоит доказать жителям Тамбовской области, что его шаги являются верными, просчитанными и эффективными, а граждане сделают свой выбор в ходе голосования в сентябре 2020 года.
"Я желаю вам удачи", - резюмировал Путин.
В мае 2015 года указом президента Никитин был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области. В сентябре 2015 года избран главой администрации области. Срок его полномочий истекает в сентябре 2020 года.
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