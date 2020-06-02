Суд узаконил штраф воронежцу, угрожавшему столичному судье

В начале марта этого года Мещанский суд столицы назначил мужчине штраф в размере 280 тысяч рублей, однако с учетом проведенных им нескольких дней под стражей сумма была уменьшена на 10 тысяч. При этом мобильный телефон марки Huawei, с которого Квасов совершил преступление, суд постановил обратить в доход государства.

Минин был накануне допрошен в суде в закрытом режиме. Как позже рассказывала защита Квасова, судья заявил, что до сих пор не чувствует себя в безопасности. Минин пояснил, что не является пользователем социальных сетей, об интернет-угрозах в свой адрес узнал от пресс-службы Мосгорсуда, проводящей ежедневный мониторинг наиболее популярных сетевых ресурсов.