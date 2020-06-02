Суд узаконил штраф воронежцу, угрожавшему столичному судье

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор в виде штрафа в размере 270 тысяч рублей жителю Воронежа Михаилу Квасову, которого обвиняли в интернет-угрозах столичному судье Станиславу Минину, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд оставил решение Мещанского районного суда Москвы без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Судебное заседание проходило без слушателей.
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В начале марта этого года Мещанский суд столицы назначил мужчине штраф в размере 280 тысяч рублей, однако с учетом проведенных им нескольких дней под стражей сумма была уменьшена на 10 тысяч. При этом мобильный телефон марки Huawei, с которого Квасов совершил преступление, суд постановил обратить в доход государства.
По статье "угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи" Квасову грозило наказание вплоть до трёх лет лишения свободы. Вину 34-летний уроженец Венгрии не признал. Как заявляла его адвокат Ольга Пельше, житель Воронежа не имел намерения угрожать кому-либо убийством, а в своем комментарии имел в виду некую абстрактную ситуацию.
Из обвинительного заключения следует, что Квасов под фотографией судьи Тверского суда Москвы Станислава Минина в соцсетях оставил комментарий, в котором "призвал неограниченный круг лиц" выходить на митинги. Мужчина добавил, что намерен убить Минина и не боится уголовной ответственности. Ранее СМИ предполагали, что Квасова задержали из-за угроз другому столичному судье – Алексею Криворучко.
Минин был накануне допрошен в суде в закрытом режиме. Как позже рассказывала защита Квасова, судья заявил, что до сих пор не чувствует себя в безопасности. Минин пояснил, что не является пользователем социальных сетей, об интернет-угрозах в свой адрес узнал от пресс-службы Мосгорсуда, проводящей ежедневный мониторинг наиболее популярных сетевых ресурсов.
По делу об угрозах Криворучко проходили Евгений Ерзунов, Сергей Половец и Алексей Вересов. СК РФ прекратил дело в отношении Половца в связи с отсутствием состава преступления, Ерзунов был приговорен к штрафу в 110 тысяч рублей, Вересова наказали штрафом в 160 тысяч рублей. Последнему вменялось то, что на своей странице и в одном из сообществ в "ВКонтакте" он сопроводил фотографию судьи Криворучко угрожающим комментарием. Ерзунов же, по данным следствия, оставил похожее сообщение у себя в Twitter.
Минин в сентябре пролшого года приговорил программиста Константина Котова к 4 годам колонии общего режима по статье о неоднократном нарушении установленного порядка проведения митинга или одиночного пикета. Котов стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению - первым был Ильдар Дадин, но в его случае Верховный суд приговор отменил. Весной этого года кассационный суд отправил дело Котова в Мосгорсуд, ранее признавший приговор законным, на пересмотр. В итоге апелляционная инстанция снизила наказание Котову до полутора лет колонии.
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