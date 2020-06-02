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2020-06-02T15:27
https://ria.ru/20200602/1572353285.html
Обвиняемый в захвате отделения Альфа-банка попросил прощения у Бузовой
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РИА Новости

Обвиняемый в захвате отделения Альфа-банка попросил прощения у Бузовой

15:27 02.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения Алексею Барышникову, захватившему отделение банка в Москве
Избрание меры пресечения Алексею Барышникову, захватившему отделение банка в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уроженец Нижневартовска Алексей Барышников, обвиняемый в захвате заложников в столичном отделении Альфа-банка, попросил прощения у сотрудников банка и телеведущей Ольги Бузовой, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Кичигин.
"Я от лица своего подзащитного официально извинился перед Ольгой Бузовой и сотрудниками банка... Конечно, я бы обжаловал арест, но мой доверитель настоял на том, что он не против данной меры пресечения, мне пришлось с ним согласиться", - сказал собеседник агентства.
Кичигин добавил, что в ближайшее время Барышникову проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
В отделение Альфа-банка на улице Земляной вал в Москве 23 мая вошел мужчина и заявил, что у него бомба и он намерен взорвать отделение. Злоумышленника задержали, никто не пострадал, взрывчатых веществ у него обнаружено не было. На допросе ранее судимый Барышников признал свою вину и пояснил, что целью захвата заложников было "узнать правду". Суд арестовал его на два месяца.
Ранее сообщалось, что, согласно данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении Барышникова заведено 12 исполнительных производств в разных регионах страны, а его долги по ним оцениваются в 1,8 миллиона рублей.
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Ольга БузоваМоскваНижневартовскАльфа-банкПроисшествия
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