Обвиняемый в захвате отделения Альфа-банка попросил прощения у Бузовой

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уроженец Нижневартовска Алексей Барышников, обвиняемый в захвате заложников в столичном отделении Альфа-банка, попросил прощения у сотрудников банка и телеведущей Ольги Бузовой, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Кичигин.
"Я от лица своего подзащитного официально извинился перед Ольгой Бузовой и сотрудниками банка... Конечно, я бы обжаловал арест, но мой доверитель настоял на том, что он не против данной меры пресечения, мне пришлось с ним согласиться", - сказал собеседник агентства.
Кичигин добавил, что в ближайшее время Барышникову проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
В отделение Альфа-банка на улице Земляной вал в Москве 23 мая вошел мужчина и заявил, что у него бомба и он намерен взорвать отделение. Злоумышленника задержали, никто не пострадал, взрывчатых веществ у него обнаружено не было. На допросе ранее судимый Барышников признал свою вину и пояснил, что целью захвата заложников было "узнать правду". Суд арестовал его на два месяца.
Ранее сообщалось, что, согласно данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении Барышникова заведено 12 исполнительных производств в разных регионах страны, а его долги по ним оцениваются в 1,8 миллиона рублей.
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