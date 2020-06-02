Обвиняемый в захвате отделения Альфа-банка попросил прощения у Бузовой

"Я от лица своего подзащитного официально извинился перед Ольгой Бузовой и сотрудниками банка... Конечно, я бы обжаловал арест, но мой доверитель настоял на том, что он не против данной меры пресечения, мне пришлось с ним согласиться", - сказал собеседник агентства.