Суд в Екатеринбурге оштрафовал сеть магазинов "Красное & Белое"

"Суд постановил: за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) ООО "Лабиринт-Екатеринбург" (назначено) административное наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", - огласила судья.

В проверенных магазинах отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха, в начале рабочей смены отсутствовал "входной фильтр", температура тела сотрудников измерялась ртутным градусником, где-то отсутствовал антисептик для посетителей. В одном из магазинов санитарная обработка помещений проводилась формально - согласно графику, уборка осуществлялась каждые два часа, при этом журнал был заполнен на несколько часов вперед.