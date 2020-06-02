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2020-06-02T15:42
https://ria.ru/20200602/1572353254.html
Суд в Екатеринбурге оштрафовал сеть магазинов "Красное & Белое"
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РИА Новости

Суд в Екатеринбурге оштрафовал сеть магазинов "Красное & Белое"

15:26 02.06.2020 (обновлено: 15:42 02.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМагазин сети "Красное и Белое" в Москве
Магазин сети Красное и Белое в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга во вторник оштрафовал ООО "Лабиринт-Екатеринбург" (одно из юрлиц сети "Красное & Белое") на 400 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.
Ранее свердловский губернатор, который в мае планировал перейти к первому этапу снятия ограничений, продлил режим повышенной готовности до 8 июня из-за роста случаев коронавируса в регионе после вспышки заболевания на складе сети "Красное & Белое".
"Суд постановил: за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) ООО "Лабиринт-Екатеринбург" (назначено) административное наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", - огласила судья.
Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".
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Поводом для дела стали проверки, проведенные в период с 19 по 21 мая территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Свердловской области в семи магазинах сети "Красное & белое" в Чкаловском районе Екатеринбурга, городе Полевском и Сысертском районе.
В проверенных магазинах отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха, в начале рабочей смены отсутствовал "входной фильтр", температура тела сотрудников измерялась ртутным градусником, где-то отсутствовал антисептик для посетителей. В одном из магазинов санитарная обработка помещений проводилась формально - согласно графику, уборка осуществлялась каждые два часа, при этом журнал был заполнен на несколько часов вперед.
В пресс-службе сети РИА Новости заявляли, что компания устранила все нарушения "в самые короткие сроки, с ответственными лицами проведен дополнительный инструктаж".
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