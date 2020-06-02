В декларациях 22 из 30 депутатов Архангельской гордумы нашли нарушения

Отмечается, что проверялась достоверность отражения депутатами сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год.

Как пояснили в прокуратуре, в ходе проверки установлены случаи неполного отражения депутатами сведений о доходах, счетах в кредитных организациях, не были указаны сведения об участии в коммерческой организации в качестве ее совладельца, о наличии объектов недвижимости в собственности, а также обязательств по договорам участия в долевом строительстве.