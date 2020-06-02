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2020-06-02T15:35
https://ria.ru/20200602/1572353231.html
В декларациях 22 из 30 депутатов Архангельской гордумы нашли нарушения
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РИА Новости

В декларациях 22 из 30 депутатов Архангельской гордумы нашли нарушения

15:35 02.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаБланк налоговой декларации
Бланк налоговой декларации
© РИА Новости / Нина Зотина
МУРМАНСК, 2 июн – РИА Новости. Прокуроры проверили достоверность сведений в декларациях депутатов городской думы Архангельска и нашли неточности у 22 из 30 народных избранников, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Отмечается, что проверялась достоверность отражения депутатами сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год.
"По результатам рассмотрения доводов… принято решение о применении мер ответственности в виде предупреждения в отношении 22 депутатов Архангельской городской думы", - говорится в сообщении.
Как пояснили в прокуратуре, в ходе проверки установлены случаи неполного отражения депутатами сведений о доходах, счетах в кредитных организациях, не были указаны сведения об участии в коммерческой организации в качестве ее совладельца, о наличии объектов недвижимости в собственности, а также обязательств по договорам участия в долевом строительстве.
"В связи с этим прокуратурой города председателю Архангельской городской думы внесено представление об устранении допущенных нарушений закона", - добавили в прокуратуре.
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