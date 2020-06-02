В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе

По словам представителя оборонного ведомства республики, при помощи данного беспилотника украинские силовики следили за наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. "Военнослужащие третьего батальона 24-й бригады (украинских силовиков - ред.) пытались установить типовой маршрут передвижения патруля миссии с целью определения оптимального места для совершения провокации в отношении сотрудников ОБСЕ", - заявил Осадчий.

Ранее миссия ОБСЕ в отчете заявила, что 29 мая в 100 метрах от ее патруля, проводившего мониторинг вблизи поселка Молодежное, произошел взрыв. Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в подготовке провокаций против наблюдателей миссии, ведущих патрулирование у линии соприкосновения в Донбассе.