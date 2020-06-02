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2020-06-02T15:26
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В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе

15:26 02.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков в Донбассе, заявил во вторник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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"Наши наблюдатели фиксируют активность украинских БПЛА на светлодарском направлении. Слаженными действиями наших военнослужащих при помощи комплекса "Тритон М-1" в районе населенного пункта Углегорск был перехвачен квадракоптер типа "Фантом", - сказал Осадчий.
По словам представителя оборонного ведомства республики, при помощи данного беспилотника украинские силовики следили за наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. "Военнослужащие третьего батальона 24-й бригады (украинских силовиков - ред.) пытались установить типовой маршрут передвижения патруля миссии с целью определения оптимального места для совершения провокации в отношении сотрудников ОБСЕ", - заявил Осадчий.
Ранее миссия ОБСЕ в отчете заявила, что 29 мая в 100 метрах от ее патруля, проводившего мониторинг вблизи поселка Молодежное, произошел взрыв. Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в подготовке провокаций против наблюдателей миссии, ведущих патрулирование у линии соприкосновения в Донбассе.
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