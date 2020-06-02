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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T15:25
https://ria.ru/20200602/1572353040.html
В Кирове донорами плазмы для больных COVID-19 стали пять человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571822755_0:0:2891:1627_1036x0_80_0_0_fc42f5300f8b4243322dbf88cb7b2d17.jpg
РИА Новости

В Кирове донорами плазмы для больных COVID-19 стали пять человек

15:25 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Пять выздоровевших от коронавируса кировчан стали донорами плазмы для заразившихся COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
В плазме выздоровевших пациентов содержатся антитела к вирусу COVID-19, которые при введении больному помогают его иммунитету сопротивляться и оказывают мощный лечебный эффект на пациентов в тяжелом состоянии. Получить эти антитела искусственным путем невозможно. Только переболевший и выздоровевший человек может стать донором антиковидной плазмы и помочь больным пациентам.
"Многие выписавшиеся из инфекционных госпиталей отозвались на наш призыв, но не прошли предварительного медицинского обследования. К добровольцам предъявляются очень жесткие критерии, и из 105 человек донорами стали 5 жителей Кирова. Это два мужчины и три женщины в возрасте от 26 до 46 лет. Одна из выздоровевших от коронавируса пациентка прошла уже две донации антиковидной плазмы с установленным 14-дневным промежутком между процедурами", - цитирует пресс-служба слова главного врача Кировского центра крови Андрея Тарасова.
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По его словам, на этой неделе запланировано проведение плазмафереза у семьи из трех человек из района на юго-западе Кировской области. Их поездка в Киров организуется с привлечением транспорта местной ЦРБ.
"Донор антиковидной плазмы должен быть абсолютно здоров. В числе требований: возраст от 18 до 55 лет, у добровольца не должно быть противопоказаний к сдаче плазмы по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, щитовидной железы, инфекционных заболеваний. Кроме того, требуется официальное медицинское заключение утвержденной формы о перенесенной инфекции COVID-19 легкой степени тяжести", - отмечается в сообщении.
По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 2 июня в Кировской области выявлены 64 новых случая заражения коронавирусом, а также 12 случаев бессимптомного носительства инфекции. Общее число случаев заражения достигло 1896, еще 83 человека с подтвержденным диагнозом симптомов болезни не имеют. "26 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 из них – в отделении реанимации и интенсивной терапии. 7 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении оперштаба региона.
За минувшие сутки из инфекционных госпиталей с выздоровлением выписаны 32 человека. Общее число выздоровевших составляет 1013 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кировская областьОбщество
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