В Кирове донорами плазмы для больных COVID-19 стали пять человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Пять выздоровевших от коронавируса кировчан стали донорами плазмы для заразившихся COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Пять выздоровевших от коронавируса кировчан стали донорами плазмы для заразившихся COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Кировской области

В плазме выздоровевших пациентов содержатся антитела к вирусу COVID-19, которые при введении больному помогают его иммунитету сопротивляться и оказывают мощный лечебный эффект на пациентов в тяжелом состоянии. Получить эти антитела искусственным путем невозможно. Только переболевший и выздоровевший человек может стать донором антиковидной плазмы и помочь больным пациентам.

"Многие выписавшиеся из инфекционных госпиталей отозвались на наш призыв, но не прошли предварительного медицинского обследования. К добровольцам предъявляются очень жесткие критерии, и из 105 человек донорами стали 5 жителей Кирова. Это два мужчины и три женщины в возрасте от 26 до 46 лет. Одна из выздоровевших от коронавируса пациентка прошла уже две донации антиковидной плазмы с установленным 14-дневным промежутком между процедурами", - цитирует пресс-служба слова главного врача Кировского центра крови Андрея Тарасова.

По его словам, на этой неделе запланировано проведение плазмафереза у семьи из трех человек из района на юго-западе Кировской области. Их поездка в Киров организуется с привлечением транспорта местной ЦРБ.

"Донор антиковидной плазмы должен быть абсолютно здоров. В числе требований: возраст от 18 до 55 лет, у добровольца не должно быть противопоказаний к сдаче плазмы по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, щитовидной железы, инфекционных заболеваний. Кроме того, требуется официальное медицинское заключение утвержденной формы о перенесенной инфекции COVID-19 легкой степени тяжести", - отмечается в сообщении.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 2 июня в Кировской области выявлены 64 новых случая заражения коронавирусом, а также 12 случаев бессимптомного носительства инфекции. Общее число случаев заражения достигло 1896, еще 83 человека с подтвержденным диагнозом симптомов болезни не имеют. "26 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 из них – в отделении реанимации и интенсивной терапии. 7 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении оперштаба региона.

За минувшие сутки из инфекционных госпиталей с выздоровлением выписаны 32 человека. Общее число выздоровевших составляет 1013 человек.