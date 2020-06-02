Валерий Вечорко: голосование пройдет максимально безопасно для всех

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Перенос даты голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля был сделан для того, чтобы не подвергать опасности жителей нашей страны и избежать массового заражения во время пандемии коронавируса, отметил главный врач ГКБ №15 им. О.М.Филатова Валерий Вечорко.

"Президент всегда говорил, что дату голосования должны определить медики, что и случилось. Я как главный врач ГКБ №15, одной из крупнейших в нашей стране больниц по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, могу сказать, что сегодня пик заболевания пройден", – сказал он.

При этом специалист подчеркнул, что нельзя терять бдительности, так как вирус по-прежнему существует. Именно поэтому так важно, чтобы голосование было безопасным для граждан.

Для этого разработаны правила его проведения. Учитывался в том числе и успешный опыт стран, где уже возобновились электоральные процессы.

"Когда мы перепрофилировали стационар, одним из важнейших направлений нашей работы была безопасность медицинского персонала. Для этого мы сделали очень многое, и одним из шагов было разведение потоков как пациентов, так и сотрудников. Тот же принцип будет применен и на избирательных участках: потоки избирателей, приходящих на участок и уходящих с него, будут разведены", – отметил Вечорко.

По его словам, урны для голосования будут установлены в открытых зонах. Всем участникам на входе будут дезинфицировать руки, проводить обязательную термометрию, выдавать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, – а заполнение документов будет производиться одноразовыми ручками, чтобы избежать лишних контактов.

Члены избирательных комиссий будут допущены к работе только после прохождения тестирования на коронавирус, подчеркнул главврач.

Валерий Вечорко отметил, что период с начала пандемии показал, насколько важна роль государства в обеспечении граждан доступной медицинской помощью.