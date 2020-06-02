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2020-06-02T15:25
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Валерий Вечорко: голосование пройдет максимально безопасно для всех
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РИА Новости

Валерий Вечорко: голосование пройдет максимально безопасно для всех

15:25 02.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАгитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Перенос даты голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля был сделан для того, чтобы не подвергать опасности жителей нашей страны и избежать массового заражения во время пандемии коронавируса, отметил главный врач ГКБ №15 им. О.М.Филатова Валерий Вечорко.
"Президент всегда говорил, что дату голосования должны определить медики, что и случилось. Я как главный врач ГКБ №15, одной из крупнейших в нашей стране больниц по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, могу сказать, что сегодня пик заболевания пройден", – сказал он.
При этом специалист подчеркнул, что нельзя терять бдительности, так как вирус по-прежнему существует. Именно поэтому так важно, чтобы голосование было безопасным для граждан.
Для этого разработаны правила его проведения. Учитывался в том числе и успешный опыт стран, где уже возобновились электоральные процессы.
Избирательный участок
Вчера, 14:00
Обнародован бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию
"Когда мы перепрофилировали стационар, одним из важнейших направлений нашей работы была безопасность медицинского персонала. Для этого мы сделали очень многое, и одним из шагов было разведение потоков как пациентов, так и сотрудников. Тот же принцип будет применен и на избирательных участках: потоки избирателей, приходящих на участок и уходящих с него, будут разведены", – отметил Вечорко.
По его словам, урны для голосования будут установлены в открытых зонах. Всем участникам на входе будут дезинфицировать руки, проводить обязательную термометрию, выдавать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, – а заполнение документов будет производиться одноразовыми ручками, чтобы избежать лишних контактов.
Члены избирательных комиссий будут допущены к работе только после прохождения тестирования на коронавирус, подчеркнул главврач.
Валерий Вечорко отметил, что период с начала пандемии показал, насколько важна роль государства в обеспечении граждан доступной медицинской помощью.
"Теперь у нас есть не только теория в виде текста, но и практика в виде своевременно оказанной медицинской помощи во время пандемии. Также хочу отметить, что все накопленное за время работы в режиме пандемии будет особенно сохранено и приумножено, если мы закрепим в Конституции обязанность государства обеспечивать всех граждан доступной медицинской помощью", – заключил он.
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Валерий ВечоркоОбщество
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