Лукашенко потребовал от мэра Минска и правоохранителей порядка в городе

МИНСК, 2 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от председателя Минского горисполкома Анатолия Сивака и от правоохранителей обеспечить порядок в столице республики, заметив, что "неймется кому-то".
В рамках назначенных на 9 августа в Белоруссии президентских выборов в различных регионах республики проходят пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов. В конце минувшей недели, по данным правозащитников, было задержано несколько десятков активистов, включая оппозиционера Николай Статкевича, видеоблогера Сергея Тихановского, чья жена выдвигается на этих выборах, а также их сторонников. В МВД республики сообщили, что в пятницу в Гродно участники пикета, в том числе Тихановский, были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции, возбуждено уголовное дело. В Минске наиболее массовые пикеты проходят возле Комаровского рынка.
"Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить", - сказал Лукашенко во время обсуждения с Сиваком ситуации в городе. Слова президента приводит официальный сайт главы Белоруссии.
Президент отметил, что Минск - это чистый, уютный, удобный и красивый город, где есть возможность для семейных прогулок с детьми, разнообразных занятий физкультурой и спортом. "Но вот же неймется кому-то. Поэтому какая здесь ситуация?" - поинтересовался глава государства.
По окончании доклада президенту Сивак пояснил, что фиксируются факты, когда целью становится не сбор подписей в рамках проходящей в Белоруссии электоральной кампании, а провоцирование беспорядков. "Естественное требование (президента - ред.)- чтобы в городе был порядок. Задача руководства города первостепенная. Все-таки фиксируются факты, когда цель - не сбор подписей, а совсем другая - чтобы спровоцировать беспорядки. Оскорбления звучат. Эта ситуация находится под нашим жестким контролем и дальше будет контролироваться, будут приниматься меры, чтобы не допускать нарушений законодательства", - сказал мэр города.
ЦИК Белоруссии зарегистрировал 15 инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов, один претендент позднее отказался от участия в избирательной кампании. Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации. В воскресенье первый замглавы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич заявил, что ситуация в Белоруссии в период кампании по выборам президента серьезно накаляется, однако министерство располагает необходимым арсеналом сил и средств для обеспечения безопасности.