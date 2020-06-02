Лукашенко потребовал от мэра Минска и правоохранителей порядка в городе

Президент отметил, что Минск - это чистый, уютный, удобный и красивый город, где есть возможность для семейных прогулок с детьми, разнообразных занятий физкультурой и спортом. "Но вот же неймется кому-то. Поэтому какая здесь ситуация?" - поинтересовался глава государства.

По окончании доклада президенту Сивак пояснил, что фиксируются факты, когда целью становится не сбор подписей в рамках проходящей в Белоруссии электоральной кампании, а провоцирование беспорядков. "Естественное требование (президента - ред.)- чтобы в городе был порядок. Задача руководства города первостепенная. Все-таки фиксируются факты, когда цель - не сбор подписей, а совсем другая - чтобы спровоцировать беспорядки. Оскорбления звучат. Эта ситуация находится под нашим жестким контролем и дальше будет контролироваться, будут приниматься меры, чтобы не допускать нарушений законодательства", - сказал мэр города.